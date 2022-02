Quem contraiu a doença após ter tomado duas injeções, ou quem tomou uma injeção e teve uma infeção está isento da dose de reforço.

Covid-19

França altera prazo para toma da dose de reforço

AFP A partir de agora, a dose de reforço da vacina contra a covid-19 deve ser tomada até quatro meses depois da vacinação completa. Antes, era até sete meses.

De acordo com um decreto publicado em Diário da República em França esta terça-feira, o prazo máximo para a toma da dose de reforço da vacina contra a covid-19 foi reduzido para quatro meses. Até agora, os franceses tinham sete meses para levar a dose adicional do fármaco.



A dose de reforço deve ser administrada "no máximo quatro meses" após a segunda injeção - para quem recebeu as duas doses; "no máximo quatro meses" após a injeção única da vacina; e "no máximo quatro meses" após a infeção para quem levou uma dose e depois teve infetado com o vírus, segundo o Ministério da Saúde.



A norma surge com outra alteração, que defende a lógica da "uma infeção = uma injeção", ou seja, "uma infeção com covid-19 é equivalente à administração de uma das duas primeiras doses ou da dose adicional", lê-se no decreto, e que já tinha sido defendida pelo ministro da Sáude, Olivier Veran, no início do mês. Isto quer dizer que quem contraiu a doença após ter tomado duas injeções, ou quem tomou uma injeção e teve uma infeção está isento da dose de reforço.

Em França, a dose de reforço é necessária para ter um passe de vacinação válido. Caso este seja invalidado por falta desta dose, só ficará 'ativo' assim que a pessoa tomar a dose de reforço.

Os franceses com 16 e 17 anos de idade não são obrigados ao reforço para ter um o passe de vacinação válido.





