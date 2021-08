Autarquia de Paris tinha posto a plataforma online de arrendamento temporário em tribunal por não informar devidamente os consumidores relativamente ao seu direito de rescisão.

Airbnb multada em 300.000 euros por não informar devidamente os consumidores

A plataforma online de arrendamento turístico Airbnb foi multada em 300.000 euros pelo regulador francês por não ter fornecido aos consumidores informação suficiente, particularmente sobre o direito de cancelar a reserva ao utilizar os serviços da empresa.

A multa administrativa foi imposta à subsidiária irlandesa (Airbnb Ireland Unlimited Company) por "incumprimento dos regulamentos estabelecidos no código do consumidor aplicável aos operadores de plataformas digitais", revela a declaração emitida pelo organismo francês na terça-feira.

A multa é assim o resultado de "controlos no site da Airbnb", efetuados pelo departamento de investigações da Direção-Geral da Concorrência, Consumo e Controlo de Fraudes (DGCCRF).

Segundo o organismo, os controlos demonstraram "a ausência de informações relativas, em cada anúncio, na qualidade dos oferentes (profissional ou particular), em relação às disposições do código do consumidor sobre o direito de retratação e às do código civil em termos da lei das obrigações e da responsabilidade civil", diz a Repressão da Fraude.

Contactada pela AFP, a Airbnb afirmou numa declaração que "leva a sério o direito do consumidor e a exigência de transparência que lhe está associada", e que tinha tomado "medidas, bem-vindas pela Comissão Europeia, para ajudar os anfitriões [autores dos anúncios] a identificarem-se como indivíduos ou profissionais".

A plataforma não respondeu, no entanto, às outras queixas que motivaram a sanção sublinhadas pela DGCCRF, nomeadamente a informação deficiente para os consumidores relativamente ao seu direito de rescisão e também à responsabilidade civil de arrendamento por parte da plataforma (conhecida como "risco de arrendamento"). Esta diz respeito, por exemplo, a danos acidentais causados ao alojamento por culpa do inquilino.

O braço de ferro com as autoriades francesas não é o primeiro. Em julho passado, a capital francesa conseguiu que a empresa pagasse uma multa de mais de 8 milhões de euros por manter anúncios sem o número de registo obrigatório desde 2017 em França, no mesmo dia em que a plataforma anunciou que iria tornar este número obrigatório para todos os seus anúncios de imóveis em Paris.

Em concreto, o tribunal judicial de Paris condenou a plataforma a uma multa civil de 8.000 euros por cada anúncio de aluguer publicado sem este registo - a autarquia tinha contabilizado 1.010 anúncios sem o número - um "incumprimento das obrigações do código do turismo", dizia a sentença.

Na decisão, o juíz teve ainda em conta a "gravidade da ausência da medida em questão, a sua duração e os seus efeitos relativamente ao objetivo de interesse geral de combater a falta de alojamento para arrendamento" na capital parisiense.

