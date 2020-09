A Fundação Jean-Jaurès publicou esta segunda-feira um estudo sobre os membros deste movimento nascente. No geral, são pessoas mais qualificadas do que a média e mais aficionadas pelas teorias da conspiração.

França. Adeptos anti-máscara são na maioria mulheres e de estratos sociais elevados

AFP Quem são os franceses 'anti-máscaras? A Fundação Jean-Jaurès publicou esta segunda-feira um estudo sobre os membros deste movimento nascente. No geral, são pessoas mais qualificadas do que a média, mais desafiadoras em relação às instituições, e mais aficionadas pelas teorias da conspiração. Há mais mulhetes adeptas destes movimentos.

Ao contrário da Alemanha ou Inglaterra, onde os movimentos contra o uso obrigatório de máscaras no espaço público têm atraído alguns milhares de pessoas, em França o movimento reuniu apenas um punhado de manifestantes no final de agosto em Paris. Ainda assim "está a ser organizada uma manifestação anti-máscara", refere o investigador Antoine Bristielle, um dos autores de uma sondagem online que teve como objetivo identificar o perfil dos novos ativistas.

"O fator determinante nos anti-máscaras é realmente o aspeto libertário do pensamento dos seus apoiantes". O movimento, com alguma força nos EUA, caracteriza-se por uma atitude favorável ao "liberalismo económico", a recusa de interferência do Estado na economia, bem como ao "liberalismo moral", ilustrado pela "aceitação do casamento homossexual, por exemplo", aponta o estudo.

No entanto, em linha com os estudos já realizados nos EUA, o apelo das causas libertárias "aumenta com o nível de educação e salário". Assim, o perfil dos anti-máscaras franceses, que se esperava serem mais jovens e das classes trabalhadoras - o perfil típico das pessoas atraídas por teorias da conspiração e inclinadas a uma forte desconfiança política - é bastante diferente.

Em primeiro lugar, há mais mulheres, "quase 63%" salienta o estudo. Por outro lado, a idade é relativamente elevada, com uma média de cinquenta anos. O nível de educação é também bastante elevado, com uma média de dois anos de ensino superior. "Como resultado, os estratos sociais superiores estão também sobre-representadas: os executivos e as profissões intelectuais superiores representam 36% das pessoas inquiridas, enquanto que comparativamente o seu peso é de apenas 18% no conjunto da população francesa.

Em contraste, os operários e empregados representam 23% dos inquiridos no estudo, sendo que constituem metade da população francesa. Por fim, o inquérito sublinha também que este movimento "caracteriza-se por uma forte inclinação para as ideias de direita". Entre aqueles que admitem alinhar à esquerda ou direita, 36% dizem ser de esquerda e 46% de direita".

