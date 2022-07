A conclusão é de um estudo recente da Agência Nacional para a Melhoria das Condições de Trabalho (ANACT).

Relatório

França. Acidentes de trabalho aumentam entre as mulheres

Redação A conclusão é de um estudo recente da Agência Nacional para a Melhoria das Condições de Trabalho (ANACT).

O relatório em causa, que abrange o período 2001-2019, dá conta de um aumento significativo nos acidentes de trabalho reconhecidos entre as mulheres, que passaram a representar um terço do total nos últimos 20 anos em França.

Segundo o relatório da Agência Nacional para a Melhoria das Condições de Trabalho (ANACT), o número de acidentes diminuiu 11%, tendo regredido igualmente entre os homens, para menos 27%.

Mortes no setor da construção. "A responsabilidade tem de ser apurada" Após dois acidentes fatais em estaleiros de construção em dois dias, a OGBL lembra que o Luxemburgo ainda tem uma taxa de acidentes de trabalho demasiado elevada.

Já no intervalo entre 2013 e 2019, houve um aumento de 6% das ocorrências entre os homens e um aumento de 18% entre as mulheres.

No total dos 18 anos analisados, os acidentes de mulheres tendem a ser mais graves do que os dos homens, levando a que estas estejam 73,8 afastadas do trabalho. No caso deles, o número baixa para 67,9 dias sem trabalhar.

A única exceção, no que toca à gravidade dos acidentes, é o setor da construção. Neste ramo, 90% dos acidentes fatais envolvem homens e é, precisamente, nesta área que ocorrem mais situações graves. Entre 2001 e 2019 foram ainda relatados 87.000 acidentes.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.