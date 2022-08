De acordo com as regras de gestão sanitária, o local do surto foi "despovoado" e "desinfetado".

Vírus H5N1

França. 10.600 patos abatidos em surto de gripe das aves

A comuna de Ain confirmou à AFP, neste domingo, que 10.600 patos foram abatidos após um surto de gripe aviária ter sido declarado numa fazenda na região de Ain, França.

"Os serviços estatais (direção departamental de proteção da população) de Ain identificaram um surto de gripe aviária devido a uma cepa do vírus H5N1 numa fazenda de criação de patos localizada em Saint Nizier-le-Désert", disse a administração em comunicado. "Todos os patos da fazenda foram abatidos, ou seja, 10.600", continuou.

De acordo com as regras de gestão sanitária, o local do surto foi "despovoado" e "desinfetado".

Uma zona de proteção (3km ao redor do surto) e uma zona de vigilância e controlo (10 km ao redor do surto) foram estabelecidas. "A fim de controlar o risco de propagação do vírus, é proibido o movimento de aves nessas zonas onde devem ser observadas medidas sanitárias rigorosas" nas comunas afetadas. A prefeitura de Ain assegurou que os serviços do Estado vão ser mobilizados e o dono do local vai ser compensado pelas perdas.

Os serviços estatais "apelam a todos os setores profissionais, caçadores e proprietários privados de aves de quintal para que respeitem estritamente as medidas de proteção contra a gripe aviária e declarem sem demora qualquer suspeita de mortes anormais no gado", concluiu a prefeitura.

