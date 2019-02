O Governo luxemburguês entregou na sexta-feira, no porto de Mindelo (ilha de São Vicente), quatro viaturas e vários materiais militares à Guarda Costeira de Cabo Verde. A fragata portuguesa Álvares Cabral fez o transporte.

Fragata portuguesa transporta materiais militares oferecidos pelo Luxemburgo a Cabo Verde

Luxemburgo, Cabo Verde e Portugal assinaram em agosto do ano passado um acordo de cooperação militar.

Esta entrega, que se enquadra no acordo de Cooperação Trilateral Cabo Verde – Luxemburgo – Portugal, assinado entre os três países em agosto de 2018, é, no entender do ministro da Defesa de Cabo Verde, Luís Filipe Tavares, um gesto que irá reforçar a capacidade de intervenção da Guarda Costeira.

“Cabo Verde, através do Plano Estratégico da Guarda Costeira, dá maior importância a essa cooperação trilateral e vamos tudo fazer para intensificar as nossas relações, modernizando as nossas Forças Armadas, que é o objetivo estratégico do Governo”, assegurou o governante, para quem este dia “vai ficar na história” do país, com a entrega destes equipamentos militares “muito importantes” para a Guarda Costeira.

É também neste sentido que o arquipélago, através da cooperação com “países amigos”, tem desenvolvido projetos e programas “muito importantes” para tornar as regiões do Atlântico Norte, Médio e Sul “mais tranquilas e mais seguras” ao tráfego internacional de mercadorias, defende Luís Felipe Tavares.



Angèle da Cruz e Luís Filipe Tavares Foto: Forças Armadas Portuguesas

A encarregada dos Negócios do Grão-Ducado do Luxemburgo em Cabo Verde, Angèle da Cruz, referiu, por seu lado, que as relações entre os dois países já são de “longa data” e que "diversificaram tanto”, que além de relações políticas e culturais, estendem-se agora ao campo da defesa.



No caso de Cabo Verde, a segurança marítima é um “desafio particular”, que apenas poderá ser limitada através de ações concertadas com “os seus vizinhos, parceiros e em especial com os seus amigos”, refere Angèle da Cruz.



Neste sentido, o Grão-Ducado vai doar numa primeira fase 400 mil euros, para o período 2018-2019, com o objetivo de custear a formação de militares da Guarda Costeira (GC) em Portugal e ainda de fornecer materiais ao Centro Marítimo OSMAR, bem como outras atividades.



No pacote desta cooperação militar, está também a entrega de quatro viaturas e ainda equipamentos militares. Uma “boa ocasião” para “aprofundar mais” a cooperação tripartida, considerou Angéle da Cruz.



Todo este material foi transportado até São Vicente a bordo da fragata Álvares Cabral, a partir de Portugal, o outro parceiro, que é um “exemplo” de um país que “desde sempre percebeu e utilizou as vantagens, que decorrem destas alianças”, referiu por seu turno a conforme a embaixadora de Portugal em Cabo Verde, Helena Paiva.



Para a embaixadora, Cabo Verde enfrenta “grandes ameaças” ao comércio e segurança internacional devido a sua localização geográfica, o que exige uma “constante vigilância e prevenção”. “Se Cabo Verde estiver mais segura, certamente que a Europa estará mais segura”, disse.



Esta cooperação trilateral, segundo Luís Filipe Tavares, representa em “termos práticos e concretos mais de 160 milhões de euros”, que vigorarão durante cinco anos.

