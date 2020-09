Fotos. Temperaturas baixam 30 graus em menos de um dia nos EUA

Fenómeno bizarro aconteceu esta terça-feira no estado do Colorado, no centro dos EUA.

AFP Fenómeno bizarro aconteceu esta terça-feira no estado do Colorado, no centro dos EUA.

No dia anterior poderam bronzear-se ao sol escaldante, mas horas depois já precisaram de casaco, luvas e cobertor para fazer frente ao frio. O habitantes do estado norte-americano do Colorado viram as temperaturas passarem dos cerca de 30 graus para dois graus apenas em menos de 24 horas. Em Denver, na capital do estado, os termómetros marcaram cerca de 33 graus na segunda-feira ao início da tarde. Na terça-feira de manhã, a temperatura tinha caído para os dois graus. E poderá ter baixado ainda mais noutros lugares.

Os serviços meteorológicos locais já estavam alerta para o fenómeno, tendo emitido uma mensagem às populações. "Preparem-se para esta súbita mudança do verão para o inverno! "Pode esperar-se fortes quedas de neve", advertiram. E os flocos de neve começaram mesmo a cair nas ruas de Denver na terça-feira de manhã, cidade situada numa zona montanhosa. Foram emitidos alertas de tempestade de neve para o sul do Colorado e espera-se que as condições meteorológicas extraordinárias durem até quarta-feira à noite.

A súbita queda das temperaturas poderá ser mesmo uma das maiores registadas pelo Estado num período de tempo tão curto. O fenómeno foi causado por uma frente de ar frio proveniente do Canadá. O que torna o regresso repentino do frio ainda mais invulgar é que três dias antes a cidade de Denver tinha atingido um recorde de calor anual: mais de 37 graus no sábado, 5 de setembro. O último recorde de calor tardio tinha sido registado a 2 de setembro de 2019.

Um outro dado bizarro: a temperaturas devem voltar a subir até aos 25°C a partir de domingo.

