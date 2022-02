Em vários países do mundo, como no Nepal ou na Suécia, milhares de pessoas manifestaram-se contra a possibiliade de uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia (veja as imagens).

O mundo saiu à rua para protestar contra eventual guerra entre Rússia e Ucrânia

À medida que os desenvolvimentos se precipitam e a escalada de tensão dos últimos dias parece antecipar um conflito entre a Rússia e a Ucrânia, milhares de pessoas saíram à rua para protestar contra esta guerra anunciada.

Em vários países, como Portugal, França, Alemanha ou Nepal, grupos de ativistas e manifestantes juntaram-se em frente às embaixadas da Rússia nos respetivos países para exigir que a Rússia não invada a Ucrânia.

O Presidente Vladimir Putin é o nome mais visado dos protestos, sendo chamado de assassino, sinónimo de guerra ou comparado a Adolf Hitler, na década de 1930.

26 Mulher protesta contra a guerra em Moscovo, Rússia AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Mulher protesta contra a guerra em Moscovo, Rússia AFP Protesto em frente à embaixada da Rússia em Paris, França. AFP Protesto em frente à embaixada da Rússia em Paris, França. No cartaz "a liberdade não pode ser trocada". AFP Apoiantes da Ucrânia protestam em frente à embaixada da Rússia em Berlim, na Alemanha. AFP Protesto contra a guerra em Frankfurt, Alemanha. Boris Roessler/dpa Protesto contra a guerra em Frankfurt, Alemanha. Boris Roessler/dpa Protesto contra a guerra em Praga, na República Checa. AFP Protesto contra a guerra em Praga, na República Checa. AFP Protesto contra a guerra em Praga, na República Checa. AFP Protesto contra a guerra em Praga, na República Checa. AFP Protesto contra a guerra em Praga, na República Checa. AFP Protesto contra a guerra em Praga, na República Checa. AFP Protesto contra a guerra em Praga, na República Checa. AFP Protesto contra a guerra em Praga, na República Checa. AFP Protesto contra a guerra em Praga, na República Checa. AFP Manifestação contra a guerra em Berlim, Alemanha. AFP Protesto contra uma possível invasão russa da Ucrânia em Katmandu, Nepal. AFP Protesto contra uma possível invasão russa da Ucrânia em Katmandu, Nepal. AFP Protesto contra uma possível invasão russa da Ucrânia em Katmandu, Nepal. AFP Protesto contra uma possível invasão russa da Ucrânia em Katmandu, Nepal. AFP Protesto contra uma possível invasão russa da Ucrânia em Katmandu, Nepal. AFP Protesto contra uma possível invasão russa da Ucrânia em Katmandu, Nepal. AFP Lusine Djanyan, do grupo Pussy Riot, protesta contra a guerra, em Estocolmo, Suécia. AFP Protesto contra a invasão russa da Ucrânia, em Estocolmo, Suécia. AFP Protesto contra a invasão russa da Ucrânia, em Estocolmo, Suécia. AFP Protesto contra a invasão russa da Ucrânia, em Estocolmo, Suécia. AFP

Em Kiev, capital da Ucrânia, também houve uma manifestação em frente à embaixada russa (fechada esta semana). "Putin é louco" ou "um filho da mãe" são expressões usadas pelos ucranianos que escolheram não sair do seu país e dizem não recear um conflito.





