Richard Branson ambiciona tornar-se o primeiro turista a ir ao espaço no início do próximo ano, num foguetão tripulado pela própria empresa, a Virgin Galactic. A empresa divulgou recentemente imagens do interior da aeronave.

Fotos. O interior da aeronave que vai levar os primeiros turistas ao espaço

(Catarina Osório/AFP)

A empresa de turismo espacial Virgin Galactic espera realizar o primeiro voo turístico no espaço no primeiro trimestre de 2021. E a bordo estará o próprio fundador, Richard Branson. Num comunicado divulgado esta segunda-feira a empresa planeia "passar à próxima fase do programa de voos de teste no outono" com dois voos tripulados. "Partindo do princípio que ambos os voos produzem os resultados esperados, a Virgin Galactic espera que o voo de Richard Branson tenha lugar no primeiro trimestre de 2021", pode ler-se. Esta semana, a empresa divulgou imagens do interior do SpaceShitTwo, o foguetão que vai transportar os primeiros viajantes:

O primeiro voo da companhia, para a qual 600 pessoas já compraram bilhetes por 250.000 dólares cada (mais de de 212 mil euros), daria o pontapé de saída aos voos comerciais para o espaço. Apesar de não fixar uma data específica, a Virgin Galactic garante que esta não é uma questão de anos, mas sim de meses. O desenvolvimento do foguetão da Virgin Galactic, SpaceShipTwo, foi atrasado, devido a um acidente em 2014. Na altura um erro de manipulação por um dos dois pilotos causou a desintegração da aeronave em voo.



Concorrente SpaceX traz com sucesso dois astronautas da Estação Espacial Internacional

A missão da Virgin Galactic tem concorrência à altura. Recentemente a empresa de Elon Musk, Space X, conseguiu transportar com sucesso dois astronautas da Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla inglesa) de volta à Terra. A companhia de Musk tornou-se mesmo a primeira empresa privada a fazê-lo, no âmbito de um projeto da NASA.

E não se ficará por aqui. Em setembro o Dragon - nome dado à cápsula que transportou os dois astronautas - vai enviar quatro astronautas, um de cada vez, incluindo um japonês. Já na primavera de 2021 irá enviar o astronauta francês Thomas Pesquet.

