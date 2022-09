Incêndio deflagrou no mercado de Rungis, o maior mercado de produtos frescos do mundo.

Sociedade 4

Incêndios

Fotos. Grande incêndio perto do aeroporto de Orly, em Paris

AFP Incêndio deflagrou no mercado de Rungis, o maior mercado de produtos frescos do mundo.

Um incêndio deflagrou no final da manhã deste domingo, num armazém no mercado de Rungis, perto do aeroporto de Orly.

"Trinta bombeiros estão no local e cerca de 100 bombeiros estão mobilizados", disse um porta-voz dos bombeiros de Paris à AFP. "O fogo está quase sob controlo, não há vítimas e não há risco de propagação do fogo".

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

"Um incêndio deflagrou num armazém de frutas e legumes por volta das 12.20pm", disse a comuna de Val-de-Marne também no Twitter.

Uma nuvem negra espesso era visível a vários quilómetros, por volta da hora de almoço, a sul de Paris.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

4 AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. AFP AFP AFP AFP

Os bombeiros aconselham a evitar "viajar neste sector" e a facilitar "a passagem dos serviços de emergência".

O Mercado de Interesse Nacional de Rungis (MIN), o maior mercado de produtos frescos do mundo, tem 234 hectares e cerca de 12 mil pessoas trabalham ali.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.