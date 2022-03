Espanha foi o país mais afetado, mas o Grão-Ducado também não deverá a escapar a este fenómeno que cobriu o céu de um nevoeiro ocre, da cor do deserto africano

Meteorologia

Fotogaleria. Poeiras do Sahara cobrem a Europa e chegam ao Luxemburgo esta quarta-feira

Uma fina camada de poeiras do Saara caiu sobre Madrid e uma grande parte de Espanha na segunda-feira à noite, deixando as estradas e os carros cobertos de areia cor de barri e um horizonte enevoado e amarelado.

Este fenómeno meteorológico, caracterizado por ventos fortes e quentes carregados de pó de areia do deserto do Sahara, é frequente sobretudo nas Ilhas Canárias, localizadas no noroeste de África, mas desta vez atingiu a Espanha do sudeste ao noroeste, da região de Murcia à Cantábria, degradando consideravelmente a qualidade do ar e tendo atravessado, esta terça-feira, vários países europeus, como Portugal, França e Alemanha. As estâncias de neve francesas ganharam uma cor alaranjada e em algumas zonas de Espanha, por exemplo, poderão ocorrer a chamadas "chuvas de lama".

14 Munique, Alemanha. Sven Hoppe/dpa

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Munique, Alemanha. Sven Hoppe/dpa Munique, Alemanha. Sven Hoppe/dpa Munique, Alemanha. Sven Hoppe/dpa Bayern, Alemanha. Karl-Josef Hildenbrand/dpa Bayern, Alemanha. Karl-Josef Hildenbrand/dpa Lavau-sur-Loire, França. AFP Lavau-sur-Loire, França AFP Estância de Piau-Engaly, França. AFP Nantes, França. AFP Nantes, França. AFP Nantes, França. AFP Madrid, Espanha. AFP Madrid, Espanha. AFP Madrid, Espanha. AFP

O Luxemburgo também não deverá escapar às poeiras do deserto do norte de África, prevendo-se que seja afetado esta quarta-feira.

Segundo revelou Luca Mathias do MeteoLux ao L'Essentiel, as poeiras devem atingir o país a partir da parte da tarde. Será nessa altura, de acordo com especialista, que a sua concentração no ar "será mais elevada", mas a qualidade do ar deverá ser pouco afetada, ao contrário do que aconteceu em Espanha. Durante a noite de quarta para quinta-feira, a nuvem de cor ocre deverá "deslocar-se para sul" deixando de ser tão visível.

