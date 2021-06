O Grão-duque que gosta das tarefas do campo

O Grão-Duque Henri visitou uma quinta de agricultura biológica em Altrier e não resistiu a conduzir um trator com grua num campo de alfaces e degustar algumas frutas cultivadas no local.

Redação O Grão-Duque Henri visitou uma quinta de agricultura biológica em Altrier e não resistiu a conduzir um trator com grua num campo de alfaces e degustar algumas frutas cultivadas no local.

O Grão-Duque Henri acompanhado pelo Ministro da Agricultura, Viticultura e Desenvolvimento Rural, Romain Schneider, visitaram ontem a quinta de agricultura biológica "op der Schanz" em Altrier, em Bech, uma das pioneiras no cultivo de produtos biológicos no Luxemburgo.



Com uma superfície de 13 hectares, esta quinta situada no cantão de Echternach produz uma vasta seleção de fruta e legumes para venda local e está equipada com as mais modernas técnicas agrícolas.

O Grão-Duque visitou todas as culturas e não resistiu a subir para um trator com grua e manusear este braço mecânico por um campo de alfaces. Este processo mecânico permite remoção com precisam as ervas daninhas e poupar na rega da quinta. A rentabilização dos bens naturais e a sua utilização ecológica é uma das preocupações desta quinta, onde a energia solar fornece a maior parte da eletricidade da quinta, enquanto as aparas de madeira são utilizadas para aquecer as estufas.

Agricultura biológica aumentou 7% no Luxemburgo A produção biológica no Luxemburgo está em alta. Um ano após a entrada em vigor do plano de ação nacional para promover a agricultura orgânica - 'PAN-Bio 2025' - houve um aumento de produção de 7%, entre 2019 e 2020.

A água é naturalmente uma preocupação permanente para os agricultores que têm de lidar com os caprichos do tempo que causam problemas de irrigação das culturas, particularmente no Verão, explica a Corte Grão-Ducal na mensagem de Facebook com as fotografias do Grão-Duque.

As técnicas de recuperação de água desta quinta biológica permitem rentabilizar a poupança de água permitindo assim a rega das culturas da quinta, quando este bem primordial escasseia.

Luxemburgo torna-se o primeiro país da UE a banir glifosato Os viticultores luxemburgueses foram os primeiros na União Europeia a renunciar voluntariamente ao uso de 100% de glifosato, no ano agrícola de 2019-2020. Em 2021 o Luxemburgo tornou-se o primeiro país europeu a proibir o glifosato, o herbicida mais utilizado em todo o mundo.

Os produtos cultivados nesta quinta biológica são vendidos diretamente em Altrier, e outras localidades próximas numa rota curta de transporte. Outra parte da produção é entregue sem uma longa rota de transporte, mas também são entregues ao retalhista de produtos biológicos Biogros, como explica o Luxemburger Wort.

