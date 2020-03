Fotogaleria. Francisco lembra que "ninguém se salva sozinho" numa praça de São Pedro deserta

Sozinho, o Papa fez uma oração pela humanidade. As imagens inéditas da praça vazia estão a correr o mundo.

Sozinho, o Papa fez uma oração pela humanidade. As imagens inéditas da praça vazia estão a correr o mundo.

O Público chama-lhe "dias do impensável". As imagens estão a correr o mundo. A pandemia varreu a Praça de São Pedro. Sozinho, Francisco celebrou a chamada benção extraordinária Urbi et Orbi, que numa tradução literal significa Benção à Cidade e ao Mundo. No centro das preces, transmitidas em direto, o Papa enalteceu a perseverança dos que ajudam a salvar vidas e a levar alimentos a todos, alertando que "ninguém se salva sozinho".

Na oração pela humanidade seguida de uma bênção extraordinária pelo fim da pandemia, a mais alta figura da Igreja Católica não esqueceu ninguém. Depois dos profissionais de saúde, o Papa argentino saudou os trabalhadores dos supermercados e das limpezas, forças policiais, bombeiros, sacerdotes e religiosas e voluntários.

"Podemos ver tantos companheiros de viagem exemplares, que no medo reagiram oferecendo a própria vida. É a força operante do Espírito derramada e plasmada em entregas corajosas e generosas", vincou.

"É a vida do Espírito, capaz de resgatar, valorizar e mostrar como as nossas vidas são tecidas e sustentadas por pessoas comuns habitualmente esquecidas, que não aparecem nas manchetes dos jornais e revistas, nem nas grandes passarelas do último espetáculo, mas que hoje estão, sem dúvida, a escrever os acontecimentos decisivos da nossa história: médicos, enfermeiros e enfermeiras, trabalhadores dos supermercados, pessoal da limpeza, transportadores, forças policiais, voluntários, sacerdotes, religiosas e muitos – mas muitos – outros que compreenderam que ninguém se salva sozinho", fez questão de especificar.

