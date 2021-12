Entre avanços e recuos, o pandemia voltou a ditar, pelo segundo ano consecutivo, o compasso do mundo. Mas a Terra continuou a girar e a temperatura do planeta a subir. Catástrofes, alterações climáticas e conflitos não deram tréguas.

2021

Fotogaleria. As imagens dos acontecimentos que marcaram 2021

Ana TOMÁS Entre avanços e recuos, o pandemia voltou a ditar, pelo segundo ano consecutivo, o compasso do mundo. Mas a Terra continuou a girar e a temperatura do planeta a subir. Catástrofes, alterações climáticas e conflitos não deram tréguas.

O ano de 2021 foi o segundo em que vivemos com a covid-19. A pandemia continuou a ditar as vidas de todos, mundo fora, mas houve progressos que foram permitindo, entre avanços e recuos, alguns regressos à chamada normalidade.

A vacinação das populações contra a covid-19 e a emissão de certificados digitais permitiram a reabertura de vários setores da sociedade, o regresso às viagens internacionais para turismo e lazer e a realização de grandes eventos, com mais ou menos público, que tinham sido adiados.

Os Jogos Olímpicos de Tóquio, o Campeonato Europeu de Futebol e a Exposição Mundial do Dubai que deviam ter acontecido no ano passado realizaram-se no verão de 2021 mas com o carimbo da edição correspondente: Tóquio2020, Euro2020 e Expo2020.

A Omicron e o reinício de uma pandemia que parecia prestes a terminar

Apesar disso, novas variantes do vírus, como a Delta e a mais recente Omicron obrigaram a recuos e, na reta final do ano, vários países, sobretudo os do hemisfério norte, voltaram a introduzir medidas restritivas e a reforçar a vacinação, o que levou a protestos violentos em alguns territórios.

Além da covid-19, as alterações climáticas continuaram a marcar a agenda mundial. O verão de 2021 deixou marcas no centro da Europa, com cheias que mataram centenas de pessoas. No Luxemburgo, os estragos foram apenas materiais, mas o aviso foi levado a sério. Noutros pontos do globo, como no Canadá, foi o calor a ceifar vidas, com os termómetros a chegarem aos 50ºC, enquanto a seca se agravou em vários estados africanos.

O aumento das temperaturas, com recordes a serem novamente batidos, e a continua emissão de gases de estufa obrigaram os líderes mundiais a reunirem-se na COP26. A conferência da ONU, realizada em novembro, ficou marcada pelo regresso dos EUA, agora sob a administração de Joe Biden, aos compromissos ambientais. O presidente norte-americano mostrou-se empenhado em colocar os Estados Unidos na liderança do combate às alterações climáticas, desafiando as grandes potências mundiais a abraçarem esse desafio. Para os ativistas do clima, contudo, as palavras continuam sem se traduzirem em ações concretas.

O ano da invasão ao Capitólio

Joe Biden tomou posse em janeiro deste ano, mês que ficou marcado pela invasão do Capitólio dos EUA pelos apoiantes do seu antecessor. Foi já sob a sua administração que foi feita a retirada das tropas ocidentais do Afeganistão e que os Talibans regressaram ao poder, criando uma nova onda de refugiados desesperados para fugir à repressão e à violência.

A erupção do vulcão Cumbre Vieja, na ilha de La Palma, nas Canárias, os conflitos no Médio Oriente e no sudeste asiático, a corrida ao turismo espacial e a crise energética foram outros dos acontecimentos que marcaram o ano de 2021.

Veja o ano em imagens na fotogaleria abaixo.

40 A covid-19 continuou a marcar os últimos 12 meses. A imagem ilustra o poder da pandemia nas nossas vidas: coveiros exaustos descansam entre funerais num cemitério designado para vítimas do covid-19 em Bandung a 15 de junho de 2021, à medida que os números de infeção subiam na Indonésia. Foto: AFP

Um profissional de saúde atende um doente no pavilhão desportivo Portimão Arena convertido num hospital de campo para doentes covid-19 em Portimão, na região do Algarve, a 9 de fevereiro de 2021, durante vaga mais mortal da pandemia em Portugal. Foto: AFP As campanhas de vacinação contra a covid-19 arrancaram no início de 2021 um pouco por todo o mundo, mas de forma desigual. Os países mais pobres, sobretudo no continente africano, têm visto chegar as vacinas a conta gotas enquanto os países ricos já avançam para doses de reforço, Foto: AFP A vacinação em massa dos portugueses foi um dos pontos marcantes da pandemia de covid-19 em 2021 em Portugal, destacando o país a nível mundial como campeão da vacinação anticovid. Foto: AFP Com as vacinas vieram os certificados digitais. Plataformas que atestam o estado vacinal ou de infeção (recuperados ou testados negativos) e que foram permitido um regresso progressivo à normalidade e a reabertura de várias atividades económicas e sociais. Foto: Marc Wilwert A 1 de julho entrou em vigor na União Europeia o certificado digital europeu que permitiu a retoma das viagens entre países. Com o tempo, este tipo de certificado também passou a ser usado dentro dos países para o acesso a várias atividades de estabelecimentos. Foto: John Schmit Nem todas as medidas e avanços científicos para combater fora recebidos de forma consensual pelas populações e os protestos foram crescendo, em vários países europeus, à medida que novas regras foram sendo introduzidas. Foto: Aris Oikonomou/AFP No final do ano, o Luxemburgo foi palco de protestos violentos de negacionistas, antivacinas ou simples contestatários das medidas anticovid do Governo. Foto: LW A pandemia agravou os protestos sociais em alguns pontos do globo, atingindo elevados níveis de violência como na Colômbia. Na imagem, um manifestante cai ao ser atingido por um canhão de água durante os confrontos com a polícia de choque num protesto contra o governo do presidente Ivan Duque, em Bogotá, a 12 de junho de 2021. Dezenas de pessoas foram mortas em protestos que irromperam por todo o país a 28 de abril. Foto: AFP Indiferentes a pandemias, a repressão e os conflitos continuaram em 2021 em várias regiões do mundo. Na imagem, um membro das forças de segurança do Iémen executa um dos nove homens, condenado por envolvimento no assassinato do líder político huthi Saleh al-Sammad três anos anos, numa praça pública na capital iemenita, Sanaa, em 18 de setembro de 2021. Foto: AFP A polícia marcha com um residente preso durante uma repressão contra os manifestantes que realizam comícios contra o golpe militar em Rangum, Myanmar, a 26 de fevereiro de 2021 Foto: AFP Em maio, um ataque aéreo israelita destruiu um edifício de vários andares na cidade de Gaza, enquanto o Estado judeu continuava o seu pesado bombardeamento do enclave palestiniano. Foto: AFP O ano de 2021 também ficou marcado pelo regresso de boas notícias. Desde logo dos grandes eventos desportivos mundiais suspenso em 2020, como os Jogos Olímpicos de Tóquio. Foto: Michael Kappeler/dpa Sem público nas bancadas mas com os atletas de volta à maior competição mundial, a chama olímpica voltou a acender-se. Foto: DPA 2021 permitiu também a realização do adiado Euro2020. A Itália saiu vencedora do campeonato europeu de futebol, sucedendo a Portugal que tinha conquistado o troféu em 2016. Foto: AFP Realizado em vários países, o Euro2020 voltou a mostrar estádios cheios, como se o mundo já não estivesse sob a pandemia de covid-19. Foto: AFP Durante a competição, os estádios da Alemanha, um dos anfitriões da prova, iluminaram-se com as cores LGBTI, associando-se aos protestos na Hungria - outros dos países organizadores - contra medidas discriminatórias do governo húngaro. Foto: AFP A Expo 2020, no Dubai, também arrancou, finalmente, reunindo uma pequena amostra do mundo em diversos pavilhões inovadores. Foto: SIP As catástrofes naturais não deram tréguas em 2021. O verão foi escaldante, e os incêndios devastaram os países do Mediterrâneo, em especial a Turquia e a Grécia, deixando um rasto de destruição e morte. Foto: AFP No Canadá, as temperaturas bateram recordes, atingindo quase os 50ºC em algumas zonas e matando cerca de 500 pessoas em apenas uma semana. Foto: AFP No centro da Europa, foram as chuvas torrenciais a marcar as catástrofes de verão. A cidade de Erftstadt, no estado alemão da Renânia do Norte-Vestefália foi uma das mais atingidas. Só na Alemanha, mais 150 morreram na sequência as cheias. Foto: Rhein-Erft-Kreis/dpa A destruição causada pelas intempéries de verão também atingiu outros países, como a Bélgica ou o Luxemburgo, deixando milhões de euros em prejuízos. Foto: AFP Uma fotografia tirada a 15 de julho de 2021 mostra carros amontoados pela água numa rotunda na cidade belga de Verviers, após fortes chuvas e inundações que atingiram a Europa central. Quase meia centena de pessoas morreu naquele país. Foto: AFP Antes das intempéries de verão, o inverno foi especialmente duro nos EUA. Alguns estados americanos sofreram as consequências de uma corrente fria sem precedentes. Foto: AFP Dos EUA chegaram também as primeiras imagens impactantes do ano. A 6 de janeiro de 2021, os apoiantes do ex-presidente Donald Trump, entraram no Capitólio dos EUA, em Washington, DC. Recusando a derrota de Trump, os manifestantes furaram a segurança e invadiram o edifício enquanto o Congresso confirmava a eleição de Joe Biden como novo presidente do país. Foto: AFP Nos EUA, 2021 trouxe a evocação dos 20 anos dos atentados do 11 de setembro. Nova Iorque, onde foram atacadas as Torres Gémeas em 2001, foi palco de várias homenagens. Foto: AFP Foi também 20 anos depois da ocupação do Afeganistão, na sequência do 11 de setembro, que as tropas americanas anunciaram a retirada do país. Foto: AFP As forças estrangeiras saíram e os Talibans regressaram ao poder, lançado o terror e o desespero em milhares de afegãs que fizeram tudo para abandonar o país. Foto: AFP Os afegãos que fugiram do país geraram uma nova onda de refugiados na Europa, que se veio somar a outras vagas de migrantes que fugiram à procura de paz. Foto: AFP Mas essa paz europeia é uma miragem para muitos migrantes. Desde os últimos meses do ano que migrantes e refugiados têm sido arma de arremesso político na fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia. Foto: AFP Nesta imagem, a polícia fronteiriça chilena cerca um emigrante colombiano que desmaiou depois de ter sido detido enquanto atravessava ilegalmente do Peru, a 28 de setembro de 2021. Centenas de migrantes provenientes principalmente da Venezuela e do Haiti entram diariamente no Chile, atravessando ilegalmente a fronteira do Peru. Foto: AFP Este ano, a Espanha intensificou a pressão diplomática sobre Marrocos jurando "restaurar a ordem" no enclave norte-africano após um recorde de 8.000 migrantes marroquinos terem chegado às suas praias. Foto: AFP Em 2021, seis astronautas de Portugal, Espanha, Alemanha, Holanda, Áustria e Israel ficaram isolados do mundo durante um mês, em outubro, só podendo deixar o seu habitat em fatos espaciais como se estivessem em Marte. A missão, realizada no deserto de Negev, Israel, um território terrestre semelhante ao marciano teve como objetivo fazer experiências antes de futuras missões de exploração humana e robótica de Marte. Foto: AFP Enquanto os cientistas experimentavam na Terra condições para poderem vir a explorar Marte, milionários como Jeff Bezos, patrão da Amazon, davam os primeiros passos no turismo espacial, nos seus próprios foguetões. Foto: AFP O dono da Virgin, o milionário Richard Branson, foi outro dos que não quis deixar passar 2021 sem ver com os próprios olhos a órbita terrestre. Foto: AFP Em 2021, o mundo passou também por uma crise energética que fez aumentar o preço dos combustíveis fósseis e acelerar as intenções dos governos em investirem em fontes de energias alternativas e limpas. Foto: AFP Em novembro, os líderes mundiais reuniram-se em Glasgow para discutir as alterações climáticas e as medidas para travar o aquecimento global. Foto: AFP Na cidade escocesa, os políticos fizeram promessas de compromissos e os líderes de micro-estados em risco de desaparecerem com a subida do nível do mar deixaram apelos dramáticos. Foto: Christoph Soeder/dpa Para os ativistas a cimeira, promovida pela ONU, foi mais um "bla bla bla" de intenções do que uma prova de ação e vontade. Foto: AFP Se dúvidas houvesse sobre o poder da natureza sobre a humanidade, a erupção do vulcão Cumbre Vieja, em La Palma, no arquipélago das Canárias, veio desfazê-las. Em erupção desde setembro, e depois de evacuada a ilha, o vulcão só "adormeceu" em dezembro. Foto: AFP





