O Grão-Ducado foi colocado em alerta amarelo durante todo o dia de domingo. Prevê-se chuva e vento forte. Mau tempo desloca-se de França para o Luxemburgo.

Mau tempo

Fortes tempestades previstas para o Luxemburgo este domingo

Os serviços metereológicos franceses lançaram um alerta sobre uma grande parte do território francês no sábado devido a "uma actividade de trovoada muito forte à tarde e à noite". No total, 65 regiões estavam com uma vigilância laranja, que foi levantada para 40 deles durante a noite de sábado a domingo, incluindo os da região parisiense. As outras 25, principalmente no nordeste de França, ainda estão a ser monitorizadas.

Estas violentas trovoadas em França, acompanhadas de granizo, causaram uma morte em Rouen e 15 feridos graves.

Mau tempo provoca um morto e 15 feridos em França Os bombeiros franceses fizeram cerca de 3.400 intervenções durante a noite.

Este domingo, o Grão-Ducado do Luxemburgo foi colocado em alerta amarelo das 7h às 19h. O MeteoLux menciona um "risco de trovoadas potencialmente fortes, acompanhadas localmente por fortes chuvas e rajadas até 60 km/h". Por enquanto, não é mencionado qualquer risco de granizo, mas chuva "entre 15 e 25 l/m² num curto espaço de tempo". O mercúrio não excederá 22°C, o que também será o caso durante toda a semana, com pouco mais de 20°C.

