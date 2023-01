Está aberta a fase de candidaturas a bolsas de estudo para o semestre de verão.

Formulário para bolsas de estudo do próximo semestre já está disponível

Está aberta a fase de candidaturas a bolsas de estudo para o semestre de verão. Os estudantes do ensino superior têm de fazer os pedidos até ao próximo dia 30 de abril.

No Luxemburgo, os alunos do ensino superior podem, em alguns casos, obter uma ajuda financeira do Estado. No entanto, estão obrigados a fazer um pedido para cada semestre (semestre de verão e semestre de inverno).

Os formulários para pedir a bolsa de estudo (AideFi) para o próximo semestre já estão disponíveis em Guichet.lu. Os pedidos podem ser feitos através do sistema de autenticação LuxTrust ou com o bilhete de identidade eletrónico.

Os utilizadores que têm a aplicação móvel do MyGuichet podem mesmo fazer o pedido a partir do telemóvel ou tablet.



