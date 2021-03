Davit Kuzmyn estava na lista dos criminosos mais procurados da Europa desde outubro de 2020.

Foi preso o ladrão de automóveis do Luxemburgo procurado por toda a Europa

Redação Davit Kuzmyn estava na lista dos criminosos mais procurados da Europa desde outubro de 2020.

O Ministério Público do Grão-Ducado fez saber que Davit Kuzmyn, o ucraniano que seria o líder de um grupo criminoso por trás de uma série de roubos de carros de luxo no Luxemburgo, no final de 2019, está preso. O seu nome já não consta da lista de mais procurados da Europol.

De acordo com informações do Wort, o ucraniano de 48 anos foi preso na Geórgia e atualmente está sob custódia. O processo de extradição "está em andamento".



Kuzmyn é acusado de usar registos de transações criminosas, participar de organização criminosa e negociar com veículos roubados. O grupo usava uma falha de segurança no sistema automático dos automóveis sem chave para conseguir levar avante os furtos.

"A detenção foi possível graças à boa cooperação entre as autoridades competentes da Geórgia e a Unidade de Busca Fugitiva da Polícia do Grão-Ducado", pode ler-se no comunicado. Outros cúmplices do ucraniano estão presos no Luxemburgo.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.