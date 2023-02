A União Europeia está do lado certo da História, e, na verdade, há muito tempo não se apresentava tão unida em face de um inimigo comum.

Guerra na Ucrânia

Foi há um ano, foi há tanto tempo

Hugo GUEDES Nessa manhã a Europa acordou duas vezes.

"Foi uma manhã estranha. Sem dizer nada, afastámo-nos do rádio que tinha lançado para o quarto uma mensagem que haveria de sobreviver aos séculos, uma mensagem destinada a modificar o nosso mundo e a vida de cada um de nós. Uma mensagem na qual estava implícita a morte daqueles que a tinham escutado em silêncio, o luto e a desgraça, o desespero e a ameaça para todos nós e, só passados muitos e muitos anos, talvez um sentido criador. Era outra vez a guerra. Uma época chegava ao fim, de novo começava outra época".

Stefan Zweig, o judeu austríaco a quem o nazismo levou ao exílio no Brasil, primeiro, e ao suicídio, depois, assim descreve em "O mundo de ontem – Recordações de um europeu" o momento em que lhe chegam as notícias do início da Segunda Guerra Mundial. A ele, e a todos que também tinham sobrevivido à Primeira Guerra, sobrava a incredulidade por ver que a Humanidade não tinha aprendido com os erros passados, deitando-se nas mãos de um ditador sanguinário que guiava o mundo em direcção à barbárie.

24 de Fevereiro de 2022 também foi uma manhã estranha. "Não acredito, está mesmo a acontecer!" Outra vez a loucura de um ditador, outra vez a guerra na Europa, às nossas portas. Uma guerra que não estamos a travar, mas que – paradoxalmente – não podemos perder.

Da primeira com os telefonemas, mensagens, notícias, tweets dando conta de uma invasão em força com o seu cortejo de violência e morte. Na segunda, um despertar doloroso para a realidade de um mundo perigoso que não se compadece com as vontades (ou as ilusões) europeias.

Somos culpados de eurocentrismo porque cremos – e ok, talvez haja aqui pelo menos um fundo de verdade – que representamos um farol para o planeta, a melhor versão de um espaço de liberdade, prosperidade, humanismo, democracia e justiça. Chega a ser estranho que para o resto do mundo isto não seja óbvio, ou que todos não almejem seguir-nos, a nós e aos nossos valores.

É duro descobri-lo mas... para grande parte do planeta, somos sim uns hipócritas em que não se pode confiar. Por exemplo, uma grande parte da população da China, Índia ou Turquia, longe de considerar a Rússia como um pária perigoso, olha para Putin como um parceiro estratégico necessário, e identifica-se com a sua retórica autocrática e anti-ocidental.

Que nada disso nos faça vacilar. A União Europeia está do lado certo da História, e, na verdade, há muito tempo não se apresentava tão unida em face de um inimigo comum. A nossa reacção solidária, de apoio político, económico e militar, é forte, unida e determinada – como tem de ser. Mesmo sabendo que os pacotes de sanções não tiveram tantos efeitos quanto o esperado.

Passou um ano de "dor, sofrimento e fé", nas palavras de Zelenskiy. Mas agora importa olhar para o ano que está à nossa frente, e tentar descortinar uma saída do conflito entre o "nevoeiro da guerra" – a incerteza perante os diferentes cenários possíveis.

Entre o arrastar do conflito até uma espécie de guerra fria onde ninguém tem a capacidade de chegar à vitória (afinal, a situação que se verifica desde a invasão da Crimeia) ou uma mudança de liderança em Moscovo ou Kyiv; entre uma retirada russa ou um cessar-fogo com conquistas territoriais, ninguém tem a capacidade de prever o que se vai passar durante 2023.

Neste momento só há duas certezas bastante seguras. Uma: Vladimir Putin vai tentar outra grande ofensiva no início da Primavera. E duas: eles não passarão.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

