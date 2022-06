Basta enviar um e-mail e o motorista será chamado à atenção.

Táxis

Foi enganado por um taxista no Luxemburgo? Saiba como reclamar

Diana ALVES Basta enviar um e-mail e o motorista será chamado à atenção.

Acha que o seu taxista cobrou mais do que aquilo que devia? Andou às voltas durante o trajeto? Teve um comportamento estranho? Desde 2016 que o Luxemburgo tem um serviço de reclamações. Basta enviar um e-mail e o motorista será chamado à atenção.

Em declarações prestadas à Rádio Latina, o presidente da Federação dos Táxis, Paulo Leitão, adiantou que, embora o ‘Serviço dos Táxis’ exista há vários anos – desde a última reforma da lei que rege o setor –, ainda é pouco conhecido entre os utentes.

Quem o gere é o Ministério da Mobilidade e Obras Públicas e o grande objetivo é melhorar a qualidade do serviço de táxi. Para isso, todos os utentes, condutores ou empresas podem contactá-lo para partilhar feedback ou sugestões ou para fazer uma queixa.

Se se tratar de uma reclamação, o cliente deve apresentar um talão ou recibo e fornecer o máximo possível de informações: número de licença do táxi, nome do condutor, empresa e matrícula. Recorde-se que a última reforma da lei dos táxis introduziu, por exemplo, o “princípio do trajeto mais curto”, mas esta é uma área onde pode haver abusos, sobretudo quando o cliente não conhece bem o local.

As reclamações ou sugestões devem ser enviadas para o e-mail. O serviço pode também ser contactado através do número de telefone (+352) 247-74444. Já o atendimento nos balcões do Serviço dos Táxis (4, place de l’Europe, L-1499 Luxemburgo) faz-se através de marcação.

