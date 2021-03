No ano passado, optei pela Interrupção Voluntária da Gravidez (IVG) durante um dos períodos mais problemáticos da pandemia da covid-19. O meu testemunho revela que este processo legal encontra fortes entraves nas instituições públicas de saúde em Portugal. A aplicação da lei precisa de ser revista para garantir melhor apoio às mulheres que se encontrem na mesma situação.

Fiz um aborto durante a pandemia. As fragilidades no acesso à IVG em Portugal

No final de abril de 2020 descobri que estava grávida. Viviam-se os primeiros meses de confinamento em Portugal, a incerteza quanto ao fim da pandemia da covid-19, o medo instaurado de um futuro comprometido, para além das circunstâncias externas e a ausência do tal “instinto maternal” levaram-me a tomar a decisão. Aos 32 anos, com trabalho e relação estáveis, ter filhos não está em cima da mesa. Uma mulher não ensaia um momento como este. Em fevereiro de 2007, quando o Sim ganhou com cerca de 60% no referendo sobre a Interrupção Voluntária da Gravidez (IVG) , votei a favor. Não sabia que, naquela altura, estaria a votar por mim também. Treze anos passados, à medida que avanço na decisão de interromper uma gravidez indesejada, percebo que a lei foi aprovada, mas que há profundas fragilidades na sua aplicação. O problema começa logo na procura por auxílio especializado. Liguei para o SNS24 mas este funcionava, à data, em exclusivo para a covid-19. Vivia nas Caldas da Rainha, por isso, liguei para o Hospital das Caldas da Rainha, uma das três unidades que formam o Centro Hospitalar do Oeste. Não correu bem. O hospital é objetor de consciência, não realiza IVG. Sou informada de que tenho de ir ao centro de saúde para uma consulta e, daí, sou encaminhada para a Clínica dos Arcos, onde posso proceder à IVG gratuitamente, responsabilizando-se o Estado pelo pagamento dos custos associados à intervenção. Tenho o direito legal de solicitar a interrupção voluntária da gravidez até às 10 semanas, mas um estabelecimento público de saúde está a negar-me esse direito, encaminhando-me para um serviço privado. Como qualquer mulher na minha situação, sou completamente apanhada de surpresa. Sabendo eu das crescentes dificuldades que os hospitais enfrentam por causa da pandemia, ver-me envolvida num processo de espera sem data de fim à vista não é viável.

Paulo Pelixo, da Associação de Planeamento Familiar, diz-me que o problema “não é de agora” mas que a pandemia veio agravar “as dificuldades de acesso à IVG”. Não só "porque os serviços médicos ficaram muito condicionados, optando mesmo por encerrar consultas temporariamente em alguns sítios, como há realmente uma falta de pessoal especializado pronto a responder às necessidades do momento”. O Hospital das Caldas da Rainha já foi alvo de queixas. Em 2019, a Entidade Reguladora da Saúde (ERS) considerou não estar a ser cumprido o direito das utentes à Interrupção Voluntária da Gravidez no Centro Hospitalar do Oeste (CHO) e emitiu uma instrução para acabar com as “barreiras” ao processo. Estiveram em causa constrangimentos relativos à realização da IVG no hospital das Caldas da Rainha, que encaminhou várias utentes para o centro de saúde para que “seja efetuado o pedido de alerta no serviço clínico e enviado por e-mail para o serviço de obstetrícia”, pode ler-se na instrução da ERS. Este procedimento, enuncia o mesmo documento, “não acautela os direitos e legítimos interesses das utentes a prestação tempestiva de cuidados de saúde” e “cria uma barreira para todas aquelas utentes que não pretendem recorrer ao centro de saúde, impedindo o recurso legítimo e direto aos cuidados de saúde hospitalares”. Uma situação, já de si vulnerável, torna-se uma corrida contra o tempo sem o apoio devido dos serviços de saúde. Segundo dados do Ministério da Sáude, citados pelo Expresso em outubro passado, houve uma redução considerável de pedidos de IVG, entre março e junho, quando comparado com o mesmo período do ano anterior. “Os indicadores revelam uma diminuição global de 40%. O mês em que foram realizadas menos IVG foi o de maio (-55,3%), seguido de junho (-53,7%)”. Para a APF, esta redução é preocupante porque podem não ter sido atendidas as necessidades das mulheres que se encontram nestas situações. A associação está a realizar um estudo a nível nacional para perceber a aplicação da lei porque esta “é boa, mas a sua aplicação está longe de ser a ideal”, sobretudo longe das grandes cidades, onde o acesso à saúde está mais condicionado.



Privado como solução

Ligo para a Clínica dos Arcos na sexta-feira, a primeira consulta é marcada para a segunda-feira seguinte. É a opção privada número um no país e para onde o SNS encaminharia se tivesse esperado pela marcação de uma consulta no centro de saúde. Como vou por conta própria, vou arcar com todas as despesas. Na primeira consulta, a ecografia revela uma gravidez de cinco semanas. Só penso que não tenho muito tempo até à décima. Por causa da pandemia, afirmam só efetuar atos cirúrgicos. São 200 euros a primeira consulta e 400 a IVG. Ficou agendada para a semana seguinte, dia 6 de maio, em que já estaria grávida de pouco mais de seis semanas.

No dia marcado, há que estar na clínica às 9h00 em jejum. Na sala de espera, separadas pelos metros de segurança exigidos e pelas máscaras, mulheres esperam pela sua vez. Somos chamadas em grupos de cinco e, a partir daqui, é tudo muito rápido. Patrícia? Sou eu. “Entre nesta sala, tire toda a roupa e tome este comprimido para o útero”. Vou para a sala de cirurgia. “Abra as pernas e chegue-se mais para baixo”. O momento poderia ser constrangedor se não durasse apenas uns segundos. Não há tempo para pensar em nada, a anestesia geral faz efeito e acordo 40 minutos depois já no recobro. Ouço o choro de uma mulher ao meu lado. Lembro-me que não chorei durante todo o processo. É tudo muito rápido e há uma fila de mulheres à espera. “Queres ir, não é? Toma um Compal e boa sorte”, diz-me a enfermeira. Faço todo o caminho de volta a casa - uma hora e tal - a dormir, efeito da anestesia. Dói-me o corpo, não mais do que um dia. Na manhã seguinte, a vida voltou ao ritmo diário. No meu caso, tive os meios para contornar as dificuldades apresentadas pelo SNS. E quem não tem?





Luxemburgo No Luxemburgo, os pedidos para a IGV não sofreram alterações significativas por causa da pandemia de covid-19, de acordo com Catherine Chery, diretora do Planning Familial (PF). Em 2019, 614 mulheres recorreram ao PF para uma primeira consulta sobre a IVG. Destas, 482 optaram por completar o processo, sendo que 475 fizeram-no no Grão-Ducado. O PF ainda não tem os dados oficiais de 2020 mas garante que estes não variam muito destes valores. Houve, sim, um ligeiro atraso no primeiro contacto. Se as mulheres abordavam o PF às quatro semanas de gravidez (média que vinha a descer todos os anos), durante o primeiro confinamento notou-se que essa média passou para 4,3 semanas. “Incerteza em relação ao futuro, o próprio confinamento, receio em tomar a decisão numa altura tão volátil ditaram essa mudança”, diz Chery. Quando são ultrapassadas as 12 semanas permitidas por lei, há relatos de mulheres que se deslocam aos Países Baixos, onde é permitido o aborto até à 22ª semana de gestação, mas esta é uma situação que já existia antes da pandemia. De forma geral, o PF, que nunca fechou portas durante os confinamentos, não identifica dificuldades acrescidas na realização da IVG no ano passado.

