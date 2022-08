Fiolhoso voltou a casa e foi uma festa

Após dois anos de interrupção, a Festa de Santa Bárbara serviu novamente de pretexto para o reencontro de centenas de emigrantes da aldeia mais luxemburguesa de Portugal.

Após dois anos de interrupção, a Festa de Santa Bárbara serviu novamente de pretexto para o reencontro de centenas de emigrantes da aldeia mais luxemburguesa de Portugal. Reportagem em Fiolhoso.

José Paulo não tem memória de um verão como este no Fiolhoso. Antes da pandemia, já os filhos da terra regressavam fielmente a casa no mês de agosto, como acontece em várias localidades do interior do país, mas nunca vinham com o intuito de gozar as férias todas na quietude das suas raízes. "As pessoas costumam aproveitar para passear e ir à praia, mas este ano não saíram daqui", conta o fiolhosense de 48 anos que, não sendo ele próprio emigrante, conhece bem a realidade dos vizinhos que o são. "Estão a matar saudades."

José Paulo, comissário das festas de Santa Bárbara

Habitualmente, o compasso do regresso dos emigrantes é determinado pelo amontoado de planos de almoços, jantares, cafés e visitas a amigos e familiares que têm na aldeia e nas redondezas e pela corrida mais ou menos desenfreada para marcar presença no máximo de reencontros e ver o maior número de pessoas antes de terem de retomar o trabalho.

A ânsia dos abraços que ficaram por dar nos dois anos de pandemia, devido às restrições que impediram muita gente de realizar o movimento pendular anual, é quase palpável. Por isso, não admira que muitos tenham trocado os dias no litoral de pé na areia e a tirar partido do sol que rareia no Luxemburgo, pelo calor humano das esplanadas de Fiolhoso e pelas sombras esparsas das suas ruas. "Estava tudo com fome de vir à aldeia", resume José Paulo.

(...) A Procissão do Emigrante, que conta apenas com um andor da Nossa Senhora de Fátima em vez dos sete que percorrem as ruas ao domingo, é um acontecimento altamente simbólico que espelha os laços fortes que os emigrantes mantêm com a sua comunidade.

O colo ímpar da aldeia natal

Manuel Macedo atesta o caráter magnético da aldeia que o viu nascer há 60 anos. Sempre que dá com os olhos na placa que delimita a localidade do concelho de Murça, sente uma paz de espírito inigualável. E quer agarrá-la com todas as forças. "Quando entro aqui, virar as costas é quase impossível. Se for para algum lado, o tempo até custa a passar e tenho de regressar. É aqui que me sinto bem", confessa.

Aterrou no Grão-Ducado há 38 anos em busca de uma vida melhor, mas o que encontrou à chegada foi exatamente o oposto. Trabalhava "de sol a sol" para um patrão que o "ameaçava e agarrava". Fazia as refeições com os patrões, mas não estava autorizado a comer o mesmo que eles. "As condições [de trabalho] eram bem piores do que nas nossas aldeias", descreve.

A tormenta que Manuel enfrentou ainda lhe está cravada na pele. Talvez por isso tenha dificuldade em traduzir por palavras o amor que tem à sua terra e aos seus conterrâneos. "Eu até tento evitar falar [sobre a ligação a Fiolhoso], porque me dá uma certa emoção", reconhece, hesitante, de voz embargada e olhos marejados escondidos pelos óculos de sol. A verdade é que nunca encontrou colo como este. "Isto é inesquecível", declara. "Eu gosto de tudo aqui. Até do cheiro da aldeia. A gente junta-se com os amigos de infância, com a família... é uma maravilha".

Agora que está reformado, Manuel Macedo passa cada vez mais tempo na aldeia

Desde que se instalou na cidade do Luxemburgo, tem por hábito voltar à aldeia duas a três vezes por ano. Mas, se antes vinha com o tempo contado, agora que se reformou depois de anos de trabalho na Luxair, está cá com mais frequência. Desta vez, veio por duas semanas e meia e chegou mesmo a tempo da Festa de Santa Bárbara, que acontece todos os anos no terceiro fim de semana de agosto. "A aldeia nesta altura enche-se de gente, embora já não se veja bem isso, porque as firmas da construção civil tornaram a abrir hoje [segunda-feira, 22 de agosto] e muitos foram embora no fim de semana", contextualiza.

O muito esperado reencontro

Apesar de muitos já não estarem, o quarto e último dia dos festejos é dedicado aos fiolhosenses que se fizeram à estrada para construir um futuro mais auspicioso. À medida que se aproxima a hora da missa, a presença dos emigrantes na aldeia torna-se cada vez mais evidente. Surgem no largo do Ribeiro, o principal ponto de encontro de Fiolhoso e sobem em pequenos grupos em direção à igreja.

As mulheres envergam os seus melhores vestidos e exibem cabelos impecavelmente penteados. Os homens levam camisas meticulosamente engomadas e elegantes blazers de fato e, em alguns casos, trajam de modo formal por completo. A missa é uma manifestação de religiosidade e de fé, mas é também um momento-chave de socialização e de comunidade.

No adro da igreja, ocupado por apenas alguns fiéis no resto do ano, dezenas de emigrantes concentram-se no final da missa — onde foi pedida a proteção de Nossa Senhora de Fátima para todos os fiolhosenses, nomeadamente aqueles que se encontram dispersos pela diáspora —, enquanto esperam para acompanhar a procissão que dará a volta à aldeia.

Ao contrário do que acontece no domingo da festa, em que a missa e a procissão são dirigidas a toda a população, as celebrações religiosas deste dia são tradicionalmente feitas de e para emigrantes, observa José Paulo, que integra a comissão de festas. "Diria que 90% das pessoas que estão aqui são emigrantes."

Apesar de assumir uma dimensão significativamente mais pequena que Procissão em Honra de Santa Bárbara, a Procissão do Emigrante, que conta apenas com um andor da Nossa Senhora de Fátima em vez dos sete que percorrem as ruas ao domingo, é um acontecimento altamente simbólico que espelha os laços fortes que os emigrantes mantêm com a sua comunidade. "São eles que fazem arcos da festa, os arranjos das flores e que levam as bandeiras e a imagem da Nossa Senhora [a quem são devotos]", constata o comissário.

São eles [emigrantes] que financiam a festa em grande parte. José Paulo, comissário das festas de Fiolhoso

Emigração, a alma da festa

Na realidade, o seu contributo para o planeamento da romaria começa bem antes da terceira semana de agosto. Depois de, em fevereiro, ser criada a comissão de festas, que vai alternando entre os moradores das diferentes ruas da aldeia, são organizados vários eventos para angariação de fundos, tanto no Fiolhoso, como nos países de acolhimento dos emigrantes, que posteriormente enviam o dinheiro recolhido para a terra.

A organização de eventos para angariar dinheiro decorre, geralmente, na primeira metade do ano, mas uma parte substancial do peditório é realizado nas semanas que antecedem a romaria. No primeiro fim de semana de agosto, a comissão de festas vai a todas as casas pedir dinheiro. Na semana seguinte, o cenário repete-se, desta vez com a imagem da santa padroeira a acompanhar o trajeto. "Como muitos emigrantes já estão cá nessa altura, também costumam ir", indica José Paulo.

Por norma, as formalidades relacionadas com a programação, designadamente a contratação da música e da pirotecnia, ficam a cargo dos elementos residentes na aldeia. Mas nada disto seria exequível sem o valioso patrocínio dos emigrantes, reconhece o comissário. "São eles que financiam a festa em grande parte." É, portanto, sem surpresa, que os vemos abeirarem-se da imagem de Fátima, primeiro à sua passagem pelos caminhos da aldeia, depois na fila que se forma no final do percurso, para depositarem notas de 5, 10, 20 ou 50 euros no seu regaço.

O suor dos emigrantes de Fiolhoso reflete-se por toda a parte. A igreja não é exceção, até porque a reabilitação do edifício só foi possível com o seu contributo, tal como a construção do monumento à padroeira da terra. Nesse sentido, a procissão é uma espécie de reduto dos costumes populares e de salvaguarda da identidade local. Manuel Gaspar, 64 anos, não perde uma oportunidade de integrar o cortejo. Fê-lo no domingo e, esta segunda-feira, voltou a fazê-lo.

Fiolhoso, a aldeia mais luxemburguesa de Portugal Fica no concelho de Murça e é assim conhecida porque a maior parte da população está emigrada no Grão-Ducado.

"Faz parte da tradição, a gente está habituado a isto", justifica. Conhece os dois lados da moeda, o de quem vai e o de quem fica. Saiu daqui para o Luxemburgo com 14 anos e por lá ficou mais de 40, a maior parte deles a trabalhar como maquinista de estradas na Ecogec, em Junglinster. Integrou a OGBL durante 25 anos, chegou a presidir uma delegação e, entre lutas e comícios, privou com figuras como o antigo primeiro-ministro luxemburguês, Jean-Claude Juncker. "Quem o conhecesse, não sabia a pessoa que estava ali, de tão simples que era."

Para o ano, cá estamos

Como tantos conterrâneos seus, criou raízes no país que o acolheu. Atualmente divide o seu tempo entre Fiolhoso e Lingten, onde tem casa, dois filhos e três netos. Desde que se reformou, há sete anos, está mais cá do que lá. "Passo lá quatro, cinco meses no inverno e depois, no verão, venho para aqui", refere. Não é que o inverno seja mais fácil lá, mas há "outras condições de aquecimento". Além disso, ter a família por perto é igualmente aconchegante.

Manuel Gaspar e a mulher dividem o seu tempo entre Portugal e o Luxemburgo

A família também faz a viagem no sentido inverso, sobretudo nesta altura do ano. Recentemente, os filhos e netos de Manuel vieram passar três semanas a Fiolhoso e adaptaram-se perfeitamente à dinâmica pachorrenta da aldeia. "A minha filha esteve aqui e saiu muito poucas vezes. Deu umas voltas e foi à praia, mas a gente tem aqui condições, tem piscina, tem tudo… Eles estavam como se fosse em casa."

À semelhança dos outros emigrantes, Manuel não hesita em apontar o convívio como a melhor parte destes dias quentes de agosto. Essa satisfação é percetível no sorriso enquadrado pelo bigode que exibe ao olhar o largo do Ribeiro, quase como se quisesse congelar aquele momento no tempo e viver nele para sempre.

A praça central da aldeia, nos outros dias praticamente reduzida a "três mesas de sueca", como diz José Paulo, está por estes dias bem composta com mais uma esplanada, uma rulote que oferece concorrência ao bar que serve habitualmente os fiolhosenses, duas barracas de bebidas e doces, arcos de festa que iluminam todo o entorno do largo e colunas que fazem ecoar a música popular por toda a parte.

Ao início da tarde de segunda-feira, as purpurinas que ainda reluzem no chão comprovam a festa rija que se vivenciou nos últimos dias. A folia deverá repetir-se noite adentro uma última vez. "Vai ser até às duas ou três da manhã", atira Manuel, com entusiasmo.

Depois disso, a música tornará a ser desligada, as colunas arrumadas, as cadeiras e as barracas recolhidas, e o rebuliço desvanecer-se-á em crescendo nos próximos dias até que, no fim do mês, volte a ser quase inexistente. Mas Manuel, como Fiolhoso, não fica refém da tristeza, porque sabe que esse é o momento em que começa, de novo, a contagem decrescente para os quatro dias mais alegres do ano.

