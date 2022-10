O suspeito, um senegalês de 44 anos com residência no Luxemburgo, apresentou-se num tribunal suíço na segunda-feira.

Fingia ser piloto para enganar mulheres. Começou a ser julgado na Suíça

Um senegalês que vive no Luxemburgo, e que é suspeito de se ter feito passar por um piloto da principal companhia aérea da Suíça (SWISS) para extorquir grandes quantias de dinheiro a várias mulheres, está atualmente a ser julgado por fraude perante um tribunal suíço.



O homem, que estava detido desde a primavera de 2020, foi a tribunal pela primeira vez, na segunda-feira, para começar a responder às acusações. Segundo o jornal suíço 20Minutes, à época dos factos, o suspeito estaria desempregado e a viver ilegalmente na Suíça. O homem terá dois filhos, um no Luxemburgo e outro nos EUA.

Suspeito prometia bilhetes de avião mais baratos

De acordo com a mesma fonte, o arguido apresentava-se nas redes sociais com imagens em que estaria a bordo de um avião e envergava um uniforme de piloto. Depois, seduzia as alegadas vítimas, maioritariamente mulheres africanas a residir na Suíça, com a promessa de lhes dar acesso a bilhetes com preços reduzidos.

Terá chegado mesmo a ter relações sexuais com estas mulheres, algumas das quais filmou sem o seu consentimento, aproveitando depois as imagens para as chantagear e assim obter mais dinheiro.

O julgamento do homem está a ser algo inusitado. Segundo o 20Minutes, o arguido disse, aos gritos, que todo o processo era uma 'conspiração' e ameaçou abandonar aquele que disse ser um 'julgamento fictício', acusando as queixosas de serem cúmplices de um negócio de droga com a polícia. O homem insultou, também, o seu advogado e até a juíza, comparando-a a grupos terroristas.

A acusação pede pelo menos cinco anos de prisão e 12 anos de proibição de entrada na Suíça. O veredito do caso deverá ser conhecido na sexta-feira.

