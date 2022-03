Vai haver terceira ronda de negociações.

Rússia e Ucrânia acordam corredores humanitários

Vai haver terceira ronda de negociações.

O conselheiro presidencial ucraniano Mykhailo Podoliak informou que foi alcançado um acordo para um cessar-fogo temporário por motivos humanitários nas negociações com a Rússia.



"As partes chegaram a um entendimento sobre a criação conjunta de corredores humanitários com um cessar-fogo temporário", disse Podoliak, através do serviço de mensagens Telegram.

"Ou seja, não há cessar-fogo em todos os lugares, mas apenas naqueles onde os corredores humanitários estarão localizados. Será possível um cessar-fogo durante a operação", explicou o negociador ucraniano, acrescentando que a sua delegação "não obteve os resultados esperados” e que “continuará o diálogo numa terceira ronda de negociações".

De acordo com a Reuters, também chegaram a entendimento no que diz respeito a entrega de medicamentos e alimentos aos locais onde acontecem os combates mais ferozes.

Já o negociador-chefe russo, Vladimir Medinski, negociador-chefe russo, afirmou que "as posições são absolutamente claras. Estão divididas por pontos. Em parte delas conseguimos um entendimento mútuo".

Esta segunda ronda de negociações aconteceu em Belovezhskaya Pushcha, na região bielorrussa de Brest, perto da fronteira polaca.

É a primeira vez que os dois lados chegam a acordo em algum ponto das negociações, desde que a Rússia invadiu a Ucrânia há uma semana.

(Com agências)

