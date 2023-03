A suspensão dos despejos chega ao fim esta sexta-feira, 31 de março, após três meses em vigor. A associação de defesa dos inquilinos diz que medida não teve "qualquer efeito".

Fim da suspensão dos despejos. "Há todos os motivos para expulsar os inquilinos"

Tiago RODRIGUES A suspensão dos despejos chega ao fim esta sexta-feira, 31 de março, após três meses em vigor. A associação de defesa dos inquilinos diz que medida não teve "qualquer efeito". Já o Governo está a negociar novas medidas, mas não deve prolongar esta lei.

Esta sexta-feira, 31 de março, chega ao fim a suspensão dos despejos de inquilinos. A lei entrou em vigor a 23 de dezembro do ano passado e termina a 31 de março.

Durante pouco mais de três meses, os arrendatários que tivessem sido ordenados a desocupar a habitação e que não encontrassem alojamento alternativo dentro dos prazos previstos na lei poderiam fazer um pedido em tribunal e solicitar ao juiz de paz a suspensão do despejo.

No entanto, isto não se aplicaria se a expulsão fosse ordenada por "atos de degradação das instalações alugadas" ou se colidisse com as "necessidades pessoais" do proprietário.

A pseudo suspensão dos despejos não teve qualquer efeito percetível. Jean-Michel Campanella, presidente da Mieterschutz

A lei não previa, porém, qualquer tipo de apresentação de prova ou fiscalização para validar a justificação do senhorio.

Para o presidente da Mieterschutz, a associação de defesa dos direitos dos inquilinos, isso fez com que a medida se tornasse inócua. "Tanto quanto sabemos, a pseudo-suspensão dos despejos não teve qualquer efeito percetível, uma vez que as expulsões por necessidades pessoais continuaram a ser permitidas e representam uma percentagem significativa", criticou Jean-Michel Campanella.

Além disso, relembra o dirigente, a suspensão "não foi automática", mas tinha de ser solicitada em tribunal com provas de apoio. "Este tipo de procedimento é obviamente complexo para várias pessoas e a assistência jurídica só está praticamente disponível para pessoas que têm um rendimento abaixo do REVIS (rendimento de inclusão social)", afirma Campanella, lembrando que há pessoas com rendimentos baixos que estão acima do limite do subsídio e que não podem pagar um advogado.

A associação tem recebido "muitos testemunhos" de inquilinos sobre vários proprietários que, por exemplo, afirmam querer ir "viver nos seus próprios estúdios/apartamentos de má qualidade". No entanto, esta justificação de "necessidade pessoal" não tem de ser provada.

"Recebemos efetivamente queixas sobre a invocação de necessidades pessoais que foram consideradas fraudulentas", lamenta o presidente da Mieterschutz, que teme o pior. "Dada a pressão no mercado da habitação, a falta de casas e, até agora, o aumento dos preços, há todos os motivos para expulsar os inquilinos e substituí-los por outros que pagarão uma renda muito mais elevada".

Um dos casos denunciados publicamente foi o da família de Mohammed Ibrahim. Numa entrevista ao Contacto, o refugiado iraquiano que vive com a mulher e os três filhos contou que o novo senhorio lhes ordenou a saída do apartamento de dois quartos que arrendaram na capital, alegando precisar do mesmo para uso pessoal.

O proprietário, que tem cerca de 80 anos, tem vários outros apartamentos na mesma rua e vive no edifício em frente ao de Ibrahim. A família sempre pagou a renda a tempo e nunca teve problemas com os vizinhos. Já receberam várias ordens de despejo, mas o caso continua em tribunal.

Há todos os motivos para expulsar os inquilinos e substituí-los por outros que pagarão uma renda muito mais elevada. Jean-Michel Campanella, presidente da Mieterschutz

O juiz tinha decidido em setembro do ano passado que a família teria de deixar a casa em outubro, mas a expulsão foi adiada: ou saíam por vontade própria até dia 2 de janeiro de 2023 ou seriam despejados no dia 4 – já durante o período em que a lei da suspensão dos despejos estava em vigor. A advogada pediu novo adiamento, mencionando essa lei, mas a nova data passou a ser 13 de fevereiro para a saída voluntária ou dia 15 para a expulsão.

Dias depois da publicação da reportagem do Contacto sobre o caso, o tribunal voltou a adiar o despejo. A família ainda não sabe, portanto, até quando é que terá de deixar a habitação, mas reconhece que a saída será inevitável.

Novas medidas negociadas

Ibrahim, a mulher e os filhos estiveram presentes na última audiência do tribunal, no passado dia 20 de fevereiro. "A minha advogada perguntou à juíza sobre a lei da suspensão dos despejos até final de março, mas ela respondeu que não podia usar esta lei porque já tinha pedido adiamentos mais vezes do que o normal", explicou o iraquiano.

Até agora, ainda não receberam nova data de despejo. O casal continua à procura de trabalho e de uma nova casa. Estão registados na ADEM, a tirar um curso de línguas, para aprender o francês. O único rendimento da família é o subsídio estatal porque têm o estatuto de proteção temporária no Luxemburgo.

Como o caso da família de Ibrahim, existem vários outros. Mas o que acontece aos senhorios em caso de despejo fraudulento? A lei do Arrendamento Residencial alterada de 21 de setembro de 2006 prevê igualmente uma sanção quando a razão da necessidade pessoal dada pelo proprietário não é genuína. O texto refere que "o antigo arrendatário tem direito a indemnização se, no prazo de três meses após a sua partida, o local não estiver ocupado para os fins indicados como motivo da rescisão do contrato de arrendamento, quer no aviso de rescisão do contrato, quer no requerimento de início do processo ou na sentença".

A Lei do Arrendamento Residencial alterada de 21 de setembro de 2006 refere, no artigo 12º, que o proprietário pode quebrar o contrato com o inquilino se declarar que "precisa das instalações arrendadas para as ocupar ele próprio ou para as ter efetivamente ocupadas por um parente ou familiar até ao terceiro grau, inclusive".

Segundo o Ministério da Habitação, o proprietário "deve provar que viveu pessoalmente no alojamento, por exemplo, com um certificado de residência". Caso não o consiga provar e o tribunal considere que a razão para o despejo foi fraudulenta, o inquilino terá direito a danos que não podem ser inferiores ao montante de um ano de renda.

Agora que a lei da suspensão dos despejos chega ao fim, como é que os inquilinos são protegidos nestes casos? O Contacto questionou o ministério sobre se existe a intenção de prolongar o período da lei ou adotar uma medida semelhante nos próximos meses, mas não recebeu uma resposta em tempo útil.

Os partidos que não propõem um plano concreto e ambicioso para melhorar o acesso à habitação a preços acessíveis não irão receber os nossos votos! Jean-Michel Campanella, presidente da Mieterschutz

Numa das últimas reuniões da tripartida, esta e outras medidas foram negociadas entre os parceiros sociais e o governo, mas desta vez a Mieterschutz não pediu a suspensão dos despejos. "Tal como muitas medidas relativas aos inquilinos, pode-se perguntar se esta não será uma das medidas simbólicas que o governo quer tomar para consolar os inquilinos que foram mais do que sacrificados pelas políticas dos últimos governos", critica Campanella, deixando uma questão sobre o período da suspensão.

"Se esta é uma medida para aliviar a atual crise da inflação, a explosão do preço dos encargos e do custo de vida, perguntamo-nos por que razão a duração desta medida não se prolonga pela duração desta crise?"

O presidente da associação de defesa dos inquilinos lembrou ainda que em outubro vai haver eleições legislativas no Luxemburgo e deixou um aviso aos políticos: "Os partidos que não propõem um plano concreto e ambicioso para melhorar o acesso à habitação a preços acessíveis não irão receber os nossos votos!"

Na opinião de Campanella, os partidos devem planear medidas concretas para os próximos 10 anos, porque, "como o próprio Ministro da Habitação admite", se os seus planos forem votados, só produzirão resultados concretos dentro de 10 anos, "na melhor das hipóteses".

Até lá, os efeitos da crise da habitação no Luxemburgo podem ser devastadores para a população do país, alerta o responsável. "Se nada for feito, muitos residentes continuarão a atravessar a fronteira onde a habitação é muito mais barata e os nossos cidadãos estrangeiros vão regressar ao seu país de origem. Desta forma, perderemos também a batalha pelo talento e pelos empregados, que nos falta em quase todas as áreas".

