Covid-19

Fim da máscara nos transportes públicos só no início da próxima semana

Tiago RODRIGUES O fim do uso obrigatório de máscara nos transportes públicos do Luxemburgo só deverá entrar em vigor no início da próxima semana. A medida foi aprovada na quinta-feira na Câmara dos Deputados, mas a lei terá ainda de ser publicada no Diário da República.

O fim das máscaras nos transportes públicos ainda não é para esta semana. Apesar de a medida ter sido aprovada por unanimidade pelos deputados no parlamento na quinta-feira, a publicação da lei no Memorial (o equivalente ao Diário da República em Portugal) só deverá acontecer no início da próxima semana.

Segundo fonte da Câmara dos Deputados, o Conselho de Estado tem ainda de isentar o parlamento da segunda votação constitucional, que não está na agenda de trabalhos para hoje, mas "provavelmente para terça-feira".

"Se a dispensa for concedida, se o Grão-Duque assinar no mesmo dia e se a lei for publicada no mesmo dia no Diário da República (que é o cenário previsto), a lei pode entrar em vigor já na terça-feira à noite (o texto prevê que a lei entre em vigor assim que for publicada no Diário da República)", esclareceu a mesma fonte.



O parlamento luxemburguês aprovou, na tarde de quinta-feira, o fim das máscaras nos transportes públicos. Os deputados decidiram, por unanimidade, acabar com o uso obrigatório da máscara nos autocarros, comboios e elétricos, apesar de, na última semana, as infeções por covid-19 terem aumentado 65%.



Em vigor desde 20 de abril de 2020, a máscara obrigatória nos transportes públicos foi uma das últimas medidas de proteção sanitária a ser abolida, tendo o projeto de lei dado entrada no parlamento no passado dia 23 de maio.

