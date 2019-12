O ataque surgiu durante a campanha eleitoral. Orçamento do canal pode ser reduzido em 200 milhões de libras (235 milhões de euros).

Fim da BBC? Boris Johnson ameaça corte de milhões no financiamento

Ana Patrícia CARDOSO

O primeiro-ministro Boris Johnson tem vindo a criticar abertamente a postura do canal BBC e prometeu cortes se fosse reeleito.

Em causa, esteve sobretudo o monólogo de Andrew Neil, na rádio, que criticou Boris Johnson abertamente por este ter recusado ser entrevistado, mas também a “extensiva cobertura” do caso do rapaz de quatro anos, com suspeitas de pneumonia, que se viu obrigado a dormir no chão de um hospital. Estes exemplos foram usados por Downing Street para rotular a cobertura jornalística de parcial, anti-conservadores e anti-Brexit.

Como prometido, Boris Johnson ordenou um boicote do seu partido e Executivo ao programa 'Today', da Radio 4, por este alegadamente ter um apresentador anti-conservador, avançou o The Guardian.

Dominic Cummings, o conselheiro principal de Boris Johnson, é um conhecido crítico da BBC e tem particular aversão ao programa 'Today', afirmando que o mesmo vive dentro de uma "bolha metropolitana" desligada do resto do país.



Para além disso, o primeiro-ministro está a considerar a descriminalização do não pagamento do imposto usado para financiar a BBC, garantido pelo menos até 2027.

O secretário de estado do Tesouro, Rishi Sunak, disse à BBC que este assunto é algo "que o primeiro-ministro já tinha dito que ia analisar" e que o próprio público "tem várias questões" em relação à obrigatoriedade desta taxa. O The Guardian confirmou que esta taxa está mesmo "na linha de fogo".

Se assim for, a BBC explicou que pode perder até 200 milhões de libras (cerca de 240 milhões de euros), valor que coloca em risco o futuro da emissora.



No entanto, qualquer alteração no modelo de financiamento da BBC exigirá que o parlamento aprove legislação nova.



Críticas dos dois lados

A BBC também foi criticada pelo Partido Trabalhista durante a campanha eleitoral, uma vez que escolheu excluir um segmento em que o público se ri de Johnson, durante um debate.

Em sua defesa, a BBC divulgou um e-mail onde rejeita as críticas apresentadas pelos dois partidos.

O diretor-geral Tony Hall escreveu que, "nesta campanha frenética produzimos centenas de horas de conteúdos. É normal que se cometam alguns erros mas nós responsabilizamo-nos por todos eles. Os editores estão a fazer chamadas difíceis a toda a hora."

Hall fez questão de salientar que rejeita as acusações de parcialidade. "Não aceito a visão de alguns críticos que se atiram imediatamente a uma mão cheia de exemplos para sugerir que nós somos, de alguma forma, parciais para um lado ou para outro."