Filmar ou fotografar partes íntimas sem consentimento vai ser crime no Luxemburgo

Diana ALVES Ministério da Justiça está a examinar ainda infrações relacionadas com o assédio na via pública que afeta sobretudo as mulheres.

Filmar ou fotografar roupa interior ou partes íntimas de alguém sem o seu consentimento vai entrar brevemente no código penal luxemburguês. O delito será punido com uma multa que pode chegar aos 30.000 euros e uma pena de dois meses a dois anos de prisão.

As sanções, inspiradas na lei francesa, estão contempladas num projeto de lei que visa punir o voyeurismo. Os trabalhos parlamentares entraram na reta final e, no seguimento da reunião desta quarta-feira dos membros da comissão parlamentar da justiça, o voto no Parlamento está previsto para o mês de março.

O objetivo da lei é "cobrir todo o tipo de comportamento de voyeurismo", incluindo, por exemplo, o ato de filmar ou fotografar por baixo da saia de uma mulher – o chamado upskirting – ou quando uma pessoa está a trocar de roupa num vestiário. De acordo com o texto, serão consideradas "circunstâncias agravantes" se a vítima for menor de idade, se a infração for cometida nos transportes públicos ou se a imagem ou vídeo for difundida nas redes sociais.

Deputada confronta governo sobre o voyeurismo e a droga da violação A parlamentar socialista Claudia Dall'Agnol perguntou ao ministro da Justiça, Félix Braz, se vai ser elaborada uma nova legislação que puna a tomada de imagens por baixo da saias das mulheres e que penalizem criminosos que usem a droga da violação.

Nas discussões sobre o projeto de lei na especialidade, alguns deputados questionaram a ministra da Justiça, Sam Tanson, sobre o assédio na via pública que afeta sobretudo as mulheres. Isto depois de as vizinhas França e Alemanha terem adotado medidas especiais para punir os autores deste tipo de comportamento. Segundo Tanson, "o Ministério da Justiça está a examinar as infrações relacionadas com crimes de ódio e violência sexual com vista a uma eventual reforma".

