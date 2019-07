Filho de Meghan Markle e do príncipe Harry foi batizado hoje

Archie, o filho dos duques de Sussex, foi batizado este sábado na capela de St. George.

Archie, o filho dos duques de Sussex, foi batizado este sábado na capela de St. George.

Este sábado foi batizado o filho de Meghan Markle e do príncipe Harry. A cerimónia tem sido tema de notícias em todo o mundo pelo facto dos duques de Sussex quebrarem as regras e passarem ao lado do protocolo.

Meghan e Harry escolheram a data em que Archie completou dois meses de vida. O evento teve lugar na capela de St. George, local onde a antiga atriz foi batizada, pouco antes de casar, e onde estes disseram o 'sim'. O arcebispo da Cantuária, Justin Welby, presidiu à cerimónia.

As fotografias oficiais do batizado têm sido muito comentadas por todo o mundo.

Foto da família real com Archie, o recém batizado. Foto: AFP

"O duque e a duquesa de Sussex estão felicíssimos de partilhar a alegria deste dia com os membros do público que têm sido um apoio incrível desde o nascimento do seu filho. Agradecem pela bondade demonstrada durante a chegada do seu primeiro filho e na celebração deste momento especial. As Altezas Reais sentem-se afortunados de terem desfrutado deste momento especial com a família e com os padrinhos de Archie", escreveram a acompanhar as duas imagens.

