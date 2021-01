O Centro Hospitalar do Luxemburgo (CHL) está a realizar um estudo sobre a covid-19 em crianças e apela aos pais que queiram participar. Estudo é anónimo e gratuito.

Filho(a) infetado(a) com a covid-19? Este estudo é para si

Susy MARTINS O Centro Hospitalar do Luxemburgo (CHL) está a realizar um estudo sobre a covid-19 em crianças e apela aos pais que queiram participar. Estudo é anónimo e gratuito.

Através do estudo denominado "CLEAR", o CHL quer analisar os dados clínicos e virológicos de crianças que sofreram da doença provocada pelo SARS-CoV-2, entre março e dezembro do ano passado. O objetivo é compreender melhor como a infeção evolui nas crianças do Luxemburgo.

Desta forma, o Centro Hospitalar lançou recentemente um apelo aos pais das crianças que já tiveram o vírus e esclarece que não há qualquer risco, já que não serão feitas novas análises. Os investigadores vão apenas recorrer às análises que foram feitas para detetar a covid-19 feita em qualquer dos laboratórios do país ou ainda aos dados recolhidos pela Kannerklinik, caso a criança tenha sido hospitalizada.

Maite. A menina de oito anos que escreveu um livro em português sobre a covid-19 "Covi, o pequeno coronavírus" é o livro infantil que explica a covid-19 aos mais pequenos, em português.

A entrevista com os pais é telefónica e os dados permanecerão anónimos para efeitos de publicação. O Centro Hospitalar do Luxemburgo salienta a relevância da investigação para garantir uma melhor gestão da crise pandémica mas também para identificar crianças vulneráveis, através de um melhor conhecimento do vírus nos mais novos. Para mais informações, os interessados poderão consultar a página oficial do estudo, no site da CHL.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.