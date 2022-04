Como o tempo de espera por uma ressonância magnética continua a ser longo, a Federação dos Hospitais do Luxemburgo (FHL) defende o aumento dos IRM' s no Luxemburgo.

Federação prefere IRM suplementar num hospital do que em clínica de Grevenmacher

A Federação dos Hospitais do Luxemburgo (FHL) tem dúvidas sobre a necessidade de um aparelho de exames de Imagiologia por Ressonância Magnética (IRM) num centro médico de Grevenmacher.

Apesar do longo debate público sobre o tempo de espera dos pacientes para os exames de IRM no país, o Ministério da Saúde manifestou a possibilidade de proibir o funcionamento de um IRM num centro médico em Grevenmacher. Depois de um comunicado enviado esta manhã às redações, o secretário-geral da FHL, Sylvain Vitali, disse à Rádio Latina que desconhece a verdadeira necessidade de um aparelho hospitalar como este em Grevenmaher.

O responsável defende que é preciso, em primeiro lugar, conhecer as necessidades da população, antes de avançar com "casos isolados", como este.

Os quatro hospitais do Luxemburgo têm atualmente 11 aparelhos de ressonância magnética e o número de exames anuais por mil habitantes é inferior ao dos países vizinhos, mas superior à média dos países da União Europeia e da OCDE.

Mas como o tempo de espera continua a ser longo, a federação dos hospitais defende o aumento dos IRM's no Luxemburgo. No entanto, sem se manifestar contra a discussão sobre a distribuição geográfica, a FHL prefere a aposta nos quatro hospitais, dentro de um quadro geral do sistema de saúde.

A federação explica que se as competências e as tecnologias forem concentradas nos hospitais, os pacientes saem a ganhar já que o atendimento pode ser dispensado 24 horas por dia e com médicos das mais diversas especialidades.



