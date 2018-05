Termina hoje o Festival Multicultural de Differdange, um encontro que celebra a diversidade e pluralidade da cidade e dos seus habitantes. São dois dias dedicados à música, gastronomia e artesanato de todo o mundo e que mostram a realidade e as origens da população da cidade.

Festival de Differdange junta culturas de quatro continentes

Termina hoje o Festival Multicultural de Differdange, um encontro que celebra a diversidade e pluralidade da cidade e dos seus habitantes. São dois dias dedicados à música, gastronomia e artesanato de todo o mundo e que mostram a realidade e as origens da população da cidade.

O "Multi Kulti", o festival multicultural da cidade de Differdange, é mais que uma mostra cultural, é um fim de semana dedicado à interação entre toda a população e à descoberta das tradições dos seus habitantes.



Organizado pela Comissão Consultiva de Integração, em parceria com a Wok, uma plataforma comunal que trabalha com as associações e instituições locais para promover a integração, o festival tem já 19 anos de história.



"Este é um momento de partilha cultural e de diversidade, onde a interação entre as mais variadas origens é o objetivo principal", disse ao Contacto, Paulo Abrantes, da organização.

Estão presentes 14 associações de Differdange que representam países do continente europeu, americano, africano e asiático.



Programa:

15h: Receção oficial

16h30: Tohid Tohidi

17h50: Who’s the Cuban

19h30: Zchicas Zumba

20h30: La Cafetera Roja

