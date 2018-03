Arrancou ontem mais uma edição do Festival das Migrações, das Culturas e da Cidadania, um certame que é já uma tradição no Luxemburgo. Além dos espetáculos de música e dança, gastronomia e da mostra da diversidade cultural do Grão-Ducado, o evento é palco de múltiplas conferências e debates sobre os mais variados temas.

Festival das Migrações é o reflexo do Luxemburgo

Arrancou ontem mais uma edição do Festival das Migrações, das Culturas e da Cidadania, um certame que é já uma tradição no Luxemburgo. Além dos espetáculos de música e dança, gastronomia e da mostra da diversidade cultural do Grão-Ducado, o evento é palco de múltiplas conferências e debates sobre os mais variados temas.





Porém, a abertura oficial foi feita durante a tarde de sábado, com a presença do primeiro-ministro Xavier Bettel, a ministra da Família e Integração, Corinne Cahen, Mars di Bartolomeo, presidente da Câmara dos Deputados e Lydia Polfer, presidente da comuna da cidade do Luxemburgo, entre outros.



Mars di Bartolomeo dirigiu-se à plateia em luxemburguês, francês, inglês, italiano e português. Para o presidente da Câmara dos Deputados "a história do Luxemburgo é marcada pela imigração e o festival é espelho dessa história" mostrando assim a importância que o certame e que reflete a pluralidade de culturas que compõem sociedade luxemburguesa.



Antes mesmo do discurso de Xavier Bettel, Mars di Bartolomeo também assegurou que "no Luxemburgo não existe espaço para extremismos" e que o país é feito da multiculturalidade.



Mars di Bartolomeo referiu que o Luxemburgo é um país solidário, de fronteiras abertas, defensor da ideologia pró-Europa e cooperante.

