Festival das Migrações bate recorde de visitantes

O Gabinete Luxemburguês de Acolhimento e Integração vai levar os resultados do estudo do CEFIS sobre a imigração cabo-verdiana a debate no comité inter-ministerial. O estudo diz que 48% dos cabo-verdianos no Luxemburgo ganha o salário mínimo e que as crianças continuam a engrossar o ensino modular e técnico.