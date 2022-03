O arranque do festival tem lugar no espaço Rotondes, em Bonnevoie, esta quarta-feira, a partir das 19h, com concertos de música do México, Egito, Índia e Venezuela.

Festival das Migrações arranca esta quarta-feira e dura quase três meses

Henrique DE BURGO O Festival das Migrações e Cidadania arranca esta quarta-feira num formato diferente. Em vez do habitual fim de semana na LuxExpo, o Comité de Ligação das Associações de Estrangeiros (CLAE) vai organizar o evento em vários locais e até 8 de maio.

O arranque do festival tem lugar no espaço Rotondes, em Bonnevoie, esta quarta-feira, a partir das 19h, com concertos de música do México, Egito, Índia e Venezuela.



Ao longo de quase três meses, haverá cine-debates no Centro Nacional do Audiovisual, em Dudelange, encontros literários no Centro Nacional de Literatura, em Mersch, conferências e exposições na Câmara dos Assalariados, em Bonnevoie. Haverá ainda concertos e ateliês em alguns comboios dos CFL.

No salão ArtsManif, a Câmara dos Assalariados vai receber a partir de 1 de abril os quadros dos artistas plásticos portugueses e cabo-verdianos Sérgio Da Costa Pereira, Maria Gomes Morais, Ivânia dos Santos e Nelson Neves.



O evento termina com um fim de semana de festa nos dias 7 e 8 de maio, no Centro para a Promoção das Artes (CEPA), em Hollerich. Estão previstos vários stands no local, incluindo oito associações lusófonas, concertos, conferências e encontros com escritores.

A programação completa está disponível no site oficial da organização.



