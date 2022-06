Embora o Grão-Ducado tenha sido até agora poupado do fenómeno que tem afetado a França e a Bélgica, os profissionais do setor preparam-se para a sua chegada.

Sociedade 3 min.

Vigilância

Festivais no Luxemburgo preparam-se para lidar com eventuais picadas "misteriosas"

Laura BANNIER Embora o Grão-Ducado tenha sido até agora poupado do fenómeno que tem afetado a França e a Bélgica, os profissionais do setor preparam-se para a sua chegada.

Em discotecas, bares de dança, festas e agora festivais, o número de casos de picadas multiplicou-se nos últimos meses em França e na Bélgica. Alguns destes incidentes estão a ter lugar perto das fronteiras do Luxemburgo, como foi o caso no fim de semana passado em Thionville, ou em Rouvroy, na província belga do Luxemburgo, no início de maio.

O ressurgimento do fenómeno, com ou sem injeção de drogas, levou mesmo certos hospitais, como os de Nancy e Dijon, a estabelecerem protocolos específicos para receber as vítimas.

"Náuseas e tonturas". Picadas misteriosas em discotecas causam preocupação em França Desde o início de abril foram registados cerca de 60 incidentes em discotecas em França. Por enquanto, o Luxemburgo não tem registo destes casos.

Ainda não foi registado nenhum caso no Luxemburgo, mas isso não impede os organizadores de acompanhar de perto esta história. Durante as Francofolies em Esch-sur-Alzette, no fim de semana passado, foi criado um sistema em colaboração com as autoridades para evitar que tais incidentes acontecessem. "Não o queremos revelar, porque será usado novamente no futuro, noutros eventos", afirma Loïc Clairet, diretor do festival.

Depois de ter acolhido nada menos que 15.000 festivaleiros, o organizador do evento salienta que não foram relatados casos de picadas durante o fim de semana. "É uma questão social que obviamente nos preocupa. Felizmente, pelo que me foi dito, não fomos afetados, mas permanecemos vigilantes durante todo o fim de semana", continuou o diretor.

Equipas focam-se na supervisão do público

As Francofolies estão longe de ser o único evento musical de grande escala do verão, e a multidão está mais uma vez presente esta semana no Rockhal para o Belval Open Air. O concerto dos Black Eyed Peas aconteceu esta quarta-feira e, esta quinta-feira, é a vez dos Imagine Dragons subirem ao palco. É, portanto, natural que Olivier Toth, diretor da estrutura, se mantenha vigilante no que diz respeito à evolução deste fenómeno.

"Em geral, estamos atentos a tudo o que diz respeito à supervisão do público, na medida em que afeta a segurança e a satisfação dos espectadores. Tentamos dar ao público momentos memoráveis e interessamo-nos por tudo o que tende a dificultar esta experiência", sublinha o profissional.

Picadas "misteriosas" em festas também já são investigadas na Bélgica Foram denunciados casos de sete mulheres que participaram recentemente numa festa em Rouvroy, na província belga de Luxemburgo.

Questionado sobre a existência de um procedimento específico para evitar estes eventos, o diretor do Rockhal salientou a importância de encontrar um equilíbrio "entre o que é justificável em termos da experiência do público e as suas expectativas". Uma coisa é certa: é necessária uma maior vigilância.

As equipas concentram-se no contacto com o público, para que qualquer situação invulgar seja relatada o mais cedo possível. "É importante que o público se sinta à vontade e que possa identificar rapidamente as pessoas com quem pode interagir em caso de necessidade", continua Olivier Toth. Mais do que no momento de entrar no festival ou no espetáculo, é uma ligação que se mantém ao longo da noite.

Rockhal mantém contacto com autoridades

Esta presença física será acompanhada de cartazes, informa o Rockhal. Estes não serão, no entanto, específicos para o problema das picadas. "Os fenómenos relacionados com a segurança pública são múltiplos. Há alguns anos, por exemplo, houve muita vigilância no que diz respeito a embalagens abandonadas. Vamos utilizar a mesma sinalização, que é dizer aos espectadores "se virem algo anormal, digam-no, para que possamos agir antes que seja demasiado tarde".

Entre outros acontecimentos observados nas fronteiras do Luxemburgo, observou-se o ressurgimento de pessoas drogadas sem o seu conhecimento, através de substâncias químicas como o GHB (Gama-Hidroxybutyrate, conhecido como Ecstasy Líquido) inseridas nas suas bebidas. "No Luxemburgo não temos conhecimento deste fenómeno nos concertos", declara Olivier Toth.

Isto não impede a organização de se manter informada através de contactos regulares com a polícia, as autoridades e outros interlocutores. "Com base numa troca de experiências relativas a casos num ambiente semelhante, pomos em prática os procedimentos que nos parecem apropriados".

Na próxima semana, a tradicional Fête de la musique também irá certamente atrair multidões. Quando questionada, a coordenação do evento popular disse que não estava "preocupada com incidentes menores no Luxemburgo, que na sua maioria têm lugar em discotecas".

(Este artigo foi originalmente publicado na edição francesa do Luxemburger Wort.)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.