Dominic Cummings, antigo conselheiro, acusa o primeiro-ministro britânico de mentir no Parlamento, algo que lhe pode custar o cargo.

Partygate

Festas no confinamento? Boris Johnson continua a dizer que não mentiu

AFP Dominic Cummings, antigo conselheiro, acusa o primeiro-ministro britânico de mentir no Parlamento, algo que lhe pode custar o cargo.

Quem está a mentir? O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, negou "categoricamente" nesta terça-feira que tinha sido avisado de que uma festa que violaria as regras sanitárias seria organizada na sua residência oficial, em maio de 2020, como o antigo conselheiro, Dominic Cummings, o acusou.

É um novo episódio na saga do "partygate", que mergulha o líder na pior crise desde a sua chegada ao poder no verão de 2019.

Boris Johnson pediu desculpa perante o Parlamento, na semana passada, após revelações na imprensa sobre a sua presença numa festa a 20 de maio de 2020, no jardim da sua residência oficial, dizendo que pensava que se tratava de uma reunião de trabalho. "Posso dizer-vos categoricamente que ninguém me disse que era algo que infringia as regras sanitárias e que não era um evento de trabalho", voltou a dizer agora, à margem de uma visita a um hospital londrino.

"Errado", afirma Dominic Cummings. O responsável pela campanha do Brexit, acusou-o de estar a mentir e disse que tinha avisado o próprio Boris Johnson antes do evento, para o qual o secretário privado do primeiro-ministro tinha enviado cerca de 100 convites. "O primeiro-ministro foi avisado sobre estes convites, ele sabia que era uma festa, mentiu ao Parlamento", escreveu no Twitter.

Já enfraquecido por uma proliferação de apelos à sua demissão e sondagens desastrosas, Boris Johnson está em risco cada vez maior de sair em desgraça.

Deve Boris Johnson demitir-se se for provada a mentira no Parlamento? "O código ministerial é claro a este respeito", respondeu o ministro das finanças Rishi Sunak, visto como um possível sucessor. No entanto, disse que "claro" que acreditava no primeiro-ministro, "apoiando plenamente" o seu apelo à "paciência" enquanto aguarda os resultados do inquérito interno. Para o Partido Trabalhista, o principal partido da oposição, não é apropriado esperar.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.