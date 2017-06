Festas dos santos populares arrancam no sábado em Dudelange

De brincos e tatuagens, com a barba longa popularizada pelos ’hipster’, Paulo Martins não tem exatamente a imagem que se associa a um grupo folclórico. Conhecido como “o barbudo do rancho”, o ensaiador do Rancho Folclórico Juventude Portuguesa de Dudelange leva a sério a sua missão. O grupo organiza todos os anos as Marchas de Santo António, que atraem milhares de pessoas àquela localidade do sul do país, e há já vários meses que trabalha para que tudo esteja a postos.

No rancho “não há ninguém de Lisboa”, mas a inspiração para estas marchas populares vem “essencialmente de Alfama”, embora Paulo admita que, ”para chegar ao nível dela, há que comer muita broa”. “É uma missão impossível. Lá eles têm pessoas que não fazem mais nada, nós todos aqui trabalhamos”, explica ao Contacto o ensaiador, que é também educador de infância.

Sempre que vai de férias a Portugal, Paulo Martins passa “dois ou três dias a ver outros ranchos e a fazer pesquisas”. Este ano, os tecidos para os fatos das marchas foram comprados em Coimbra, em padrão festivo. Mais, não se pode dizer: o mistério que rodeia os fatos das marchas é quase tão grande como o segredo em torno dos vestidos das noivas. Tudo o que se sabe é que o tema deste ano é “Coração de Lisboa”. “Já demos o tema, não podemos contar o segredo todo. Mas este ano vai ser muito colorido”, adianta Paulo Martins.

Graça Rei é a costureira do grupo. É ela que todos os anos tira as medidas aos cerca de 40 membros que participam nas marchas e que corta os padrões. Depois, todos dão uma ajuda. “Toda a gente que sabe costurar traz a máquina aos domingos e vem para aqui ajudar”, conta Graça.

Na sede do Rancho Folclórico acumulam-se adereços em esferovite pintado que sobraram dos anos anteriores. Por cima das traves de madeira, veem-se uma caravela, a cruz de Cristo, uma âncora e uma bússola, tudo em cores garridas.

As marchas têm um tema diferente todos os anos, mas já aconteceu coincidir com o das “marchas rivais” de Differdange ou de Esch-sur-Alzette, as mais antigas do país. “Já aconteceu num ano termos os mesmos temas. Por isso é que até ao fim não se conta”, explica Paulo Martins. À falta das rivalidades bairristas de Lisboa, no Luxemburgo a competição faz-se entre três localidades: as marchas de Santo António em Dudelange e Differdange e as de São João em Esch-sur-Alzette. “São só três grupos, mas há uma rivalidade”, garante Paulo Martins. Graça Rei vê vantagens na “competição”. “Também é bom haver rivalidades, para darmos sempre mais”. “É o que dá pica”, concorda Paulo Martins.

Dedicação

Que o rancho criado em 1976 ainda “dá pica” aos cerca de 50 membros é um facto indiscutível. O grupo ensaia todas as sextas-feiras – “só não há ensaio na sexta-feira santa” –, e com as marchas e atuações no estrangeiro, é preciso muita dedicação para manter o ritmo.

“O meu marido ainda hoje me disse: vais para o rancho? Leva a cama”, brinca Ercília Brito, que garante que a paixão pelo folclore passa “de pais para filhos”. A atestá-lo está a mãe, Olinda, conhecida no grupo como “a avó”.

Paulo Martins também começou com a família. Aos dez anos, “tinha pés de chumbo, não atinava sequer com uma música de baile”, conta ao Contacto. “Tinha a minha vizinha, que cantava aqui, e foi ela que nos trouxe a todos – os meus pais, os meus irmãos, uma prima...”. Hoje, dedica todas as horas vagas a ensinar aos outros aquilo que aprendeu. A aluna mais nova tem três anos e “já acerta bem o passo”, garante o ensaiador.

Quando as Marchas de Dudelange começaram, as letras “eram escritas pela Heroína de Pina”, uma das fundadoras da Associação Amizade Portugal-Luxemburgo, de que o rancho faz parte. Hoje, o poema é o mesmo das canções em Portugal – tal como as quadras populares dos cravos de Santo António que o grupo prepara para vender.

A lista de compras para o arraial dá a medida da popularidade destas marchas. “Mil e tal frangos, 350 quilos de sardinha, dez pernis, quilos de costeletas e salsichas”, recita Paulo Martins. É tudo preparado pelo grupo com a ajuda de uma centena de voluntários, que também montam guarda aos ’stands’ na noite de sábado para domingo. Levam sacos-cama e dormem na praça da comuna, o epicentro da festa. “Houve um ano em que levei a televisão e um leitor de DVD, e eles passaram a noite toda a ver filmes de terror”, recorda Ercília.



Autarquia promove recenseamento

Em ano de eleições municipais, a autarquia de Dudelange associou-se à festa dos santos populares portugueses para promover o recenseamento dos imigrantes. No próximo domingo, entre sardinhas e frango de churrasco, vai haver um stand de informação na praça da comuna.

A iniciativa é do burgomestre da localidade, Dan Biancalana, que já tinha convencido vários membros do Rancho a recensear-se. “Foi no ano passado, na Festa das Culturas. O burgomestre foi-nos lá buscar pela mão”, conta Ercília Brito.

A mãe, Olinda, esteve nos “Diálogos com a comunidade”, durante a visita de Marcelo Rebelo de Sousa, e ouviu os apelos do Presidente da República para que os portugueses se recenseassem. “Fartou-se de pedir para que as pessoas se inscrevam, é normal. Eu em Porugal votava sempre”, garante a sexagenária. Paulo Martins também recorda a promessa de Marcelo de regressar ao Luxemburgo se mais dez mil portugueses se inscreverem nos cadernos eleitorais. “O Marcelo prometeu e vai ter de cumprir”, brinca.

As Marchas de Santo António saem no sábado, às 19h45, do supermercado Match, em direção à praça da comuna. Depois, atuam vários grupos, incluindo ranchos folclóricos no Luxemburgo e os Reis dos Bombos, vindos de França. No domingo, a festa recomeça por volta do meio-dia.

Paula Telo Alves