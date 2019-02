Veja aqui imagens das celebrações.

Festas de luz e cor no Ano Novo chinês

Danças, desfiles, fogo de artifício e muita festa têm marcado os primeiros dias do Ano Novo chinês que começou no passado dia 5 e será regido pelo signo do Porco.

Veja aqui imagens de alguns desses momentos, registadas em Pequim e integradas no chamado Festival da primavera que decorre durante uma semana.



6 As danças do dragão são uma das imagens mais tradicionais das celebrações do Ano Novo na China. Foto: AFP

