Vários lotes de produtos Kinder estão a ser retirados na Bélgica e em França por suspeitas de salmonela. Luxemburgo não sabe se estes lotes foram comercializados no país, mas pede que não se consuma os produtos em causa por precaução.

Segurança alimentar

Ferrero recolhe chocolates Kinder em França e na Bélgica

AFP A Ferrero está a recolher lotes de chocolate Kinder em França devido a "potencial" ligação com casos de salmonela, disse o grupo italiano no início da semana. A Bélgica fez o mesmo na segunda-feira. Luxemburgo não sabe se estes lotes foram comercializados no país, mas pede que não se consuma os produtos em causa por precaução.

A "Ferrero [França] está a colaborar com as autoridades públicas numa potencial ligação com os casos comunicados de salmonela", disse a empresa numa declaração. Mas ainda "nenhum dos nossos produtos Kinder colocados no mercado francês deu positivo para salmonela, não recebemos quaisquer queixas dos consumidores", garante a empresa.



As autoridades luxemburguesas confirmaram que não existe informação de que estes lotes tenham sido comercializados em lojas no Luxemburgo. No entanto, como estes produtos são populares entre os jovens e como a Páscoa se aproxima, o Governo recomenda que os consumidores verifiquem se têm os produtos com as datas de validade em causa e, se for o caso, não os consumam.

Os lotes afetados e que foram vendidos em França e na Bélgica são:

Kinder Surprise 20g e 100g, com validade entre junho e outubro de 2022;

Kinder Schoko-Bons, com validade entre abril e agosto de 2022;

Kinder Mini Eggs, validade entre abril e agosto de 2022;

Kinder Happy Moments;

Kinder Mix: 193g, Cesto 150g, Peluche 133g, Balde 198g, com validade de agosto de 2022.

A Ferrero francesa aconselha a não consumir nenhum dos produtos acima e, caso já tenham sido comprados, pede aos consumidores para entrar em contacto com a equipa de apoio ao consumidor, através do número 0 800 653 653 ou do email: contact.fr@ferrero.com.

Na Bélgica, também a Agência Federal para a Segurança da Cadeia Alimentar (FASFC) apelou na segunda-feira aos consumidores para não consumirem estes produtos "na sequência de uma série de surtos de salmonela em vários Estados-Membros". No entanto, nenhum caso foi confirmado no país.

Pais de crianças infetadas por pizzas da Buitoni querem apresentar queixa De acordo com o Le Figaro, 16 famílias já contactaram um advogado para iniciar um processo judicial contra a marca.

As autoridades britânicas também já tinham comunicado a retirada destes produtos durante o fim de semana.

Atualmente há mais de 90 casos da doença em sete países europeus.



