O que é preciso apresentar no aeroporto ou para atravessar as fronteiras terrestres com França, Espanha e Portugal? E no regresso ao Luxemburgo?

Férias

Vai para Portugal de avião ou de carro? Que documentos 'covid-19' precisa de levar

Apesar da ameaça de uma nova vaga de covid-19, há imigrantes no Luxemburgo que estão a planear viajar de férias até Portugal. As ligações aéreas continuam a ser operadas e viajar de carro ou de autocarro também são opções. No entanto, com excecão dos menores de 12 anos, exige-se pelo menos um documento por pessoa relacionado com a covid-19. O que é preciso apresentar no aeroporto ou para atravessar as fronteiras terrestres com França, Espanha e Portugal? E no regresso ao Luxemburgo?

Leia toda a informação no artigo da Rádio Latina.

