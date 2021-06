Portugal é o melhor destino europeu para se explorar de carro e o Luxemburgo é o terceiro da lista.

Férias

Portugal e Luxemburgo no pódio dos melhores países para 'road trips'

Henrique DE BURGO

Com o verão à porta e a possibilidade de mais viagens de carro devido à pandemia, o motor global de busca de viagens Momondo analisou 31 países europeus e elaborou uma lista de 'road trips'.

Portugal surge como o país ideal para o autocaravanismo, com a pontuação máxima, 100 pontos, sobretudo por causa das boas estradas, da natureza, dos pontos turísticos e do preço dos carros de aluguer.

Espanha, com 95 pontos, aparece em segundo lugar enquanto o Luxemburgo fecha o pódio com 91 pontos. Entre os 17 fatores analisados, o estudo do site Momondo destaca a natureza, a oferta cultural e histórica e o facto de não haver portagens no Luxemburgo.

No 'top 10' estão ainda Alemanha, Suécia, Eslovénia, Finlândia, Dinamarca, Itália e Islândia.



