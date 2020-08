Os números da covid-19 no Luxemburgo continuam a ditar restrições à entrada dos cidadãos que viagem do país para o estrangeiro.

Férias na Europa? Saiba quais as restrições que pode enfrentar por viajar do Luxemburgo

Os números da covid-19 no Luxemburgo continuam a ditar restrições à entrada dos cidadãos que viagem do país para o estrangeiro.

As fronteiras no espaço europeu abriram de forma generalizada a 1 de julho, mas nem por isso as viagens ocorrem com a mesma liberdade anterior à pandemia.



Mas os números do Luxemburgo, no que respeita à transmissão da covid-19, continuam a ditar restrições à entrada dos cidadãos que viagem do país para o estrangeiro e a incluir Grão-Ducado tem sido incluído na lista das zonas de risco de vários estados, alguns deles fronteiriços, como é o caso da Alemanha.

No país vizinho, o Luxemburgo é, desde 14 de julho, considerado "zona de alto risco". A circulação entre países trânsito é possível, sobretudo para os transfronteiriços, mas se viajar a lazer recomenda-se que seja realizado teste de rastreio à covid-19, 48 horas antes da sua partida, e levar o resultado (negativo) para a viagem.

De resto, desde o início de agosto que a Alemanha exige que todos os viajantes que regressem de regiões de risco, onde se inclui o Luxemburgo, sejam testados para o covid-19, evitando assim uma quarentena obrigatória de 14 dias.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn enviou uma carta ao seu homólogo alemão, pedindo que o país seja retirado dessa classificação, argumentando que o Grão-Ducado está abaixo dos números que definem os países de risco. Este mês também foram denunciadas recusas de hospitais alemães em tratar doentes provenientes do Luxemburgo.



Já, noutro país vizinho, a Bélgica, o Grão-Ducado está listado como "zona laranja", e sob "vigilância reforçada", mas não há propriamente restrições. Continuam apenas a ser recomendados a quarentena de 14 dias e um teste à covid-19, mas estes não são obrigatórios.

Na Suíça as regras não são muito diferentes, uma vez que o Luxemburgo continua a ser considera de "alto risco". Por isso, os turistas daí provenientes terão de ficar em quarentena durante 14 dias e apresentar-se às autoridades dos Cantões, no prazo de dois dias, mesmo tendo teste negativo.



Mais restritivos

Os países escandinavos têm algumas das políticas mais restritivas no que respeita às viagens a partir do estrangeiro, impondo mesmo a proibição de entrada de cidadãos de países considerados de risco, em alguns casos.

As pessoas que viajem do Luxemburgo para fazer turismo na Finlândia e na Dinamarca têm atualmente entrada negada. Neste último país, há exceções para quem viaje a trabalho, possua casa de férias, barco ou reserva permanente num parque de campismo dinamarquês. Nestes casos, os viajantes devem levar um certificado apropriado e todos os acompanhantes devem ter um teste negativo, realizado com 72 horas de antecedência.

Já no caso da Finlândia, um residente luxemburguês pode entrar no país se a viagem for de negócios e se lá tiver residência, mas podem ser impostas restrições ao seu regresso, como a quarentena ou isolamento profilático.

Para entrar na Noruega, é preciso fazer uma quarentena de dez dias e apresentar documentos comprovativos declarando que está alojado num endereço registado no país.

Ainda nos países mais a norte, a Islândia permite a entrada, com a condição de quarentena imediata de 14 dias ou submissão a um teste à covid-19 no aeroporto. Se o resultado for positivo, haverá novo teste para determinar se é infeccioso ou se o resultado se deve a infecção da qual já esteja curado.

Na Lituânia, desde 10 de Agosto, que os viajantes do Luxemburgo estão proibidos de entrar no país para fazer turismo.



Mais a sul, no Chipre, o Luxemburgo foi colocado na categoria C, o que significa que os turistas luxemburgueses não estão actualmente autorizados a viajar para o país para passar férias. A única excepção são as pessoas que obtiveram autorização especial do estado cipriota. Fora isso, apenas os cidadãos que residem permanentemente na ilha, os seus familiares e residentes na República de Chipre estão autorizados a regressar.

Desde quinta-feira, passada também a Roménia alterou o estatuto do Luxemburgo, impondo uma quarentena de 14 dias a todos os turistas luxemburgueses que visitam o país. Já os cidadãos romenos, que viajem do Grão-Ducado para passarem aí as suas férias podem entrar e sair sem restrições.

A Estónia e a Letónia autorizam os turistas luxemburgueses a fazerem férias no país, mas impõem a liberdade de circularem durante 14 dias após a sua chegada, devendo os cidadãos do Grão-Ducado ficar em isolamento.

Permitidos mas sob preenchimento de formulário

Na Irlanda é imposta quarentena de 14 dias e preenchimento de um documento.



A entrada de turistas e viajantes do Luxemburgo é permitida, sem quarentenas ou testes obrigatórios, em países como Itália, Espanha ou Grécia. No entanto, terão de preencher um formulário de localização e apresentá-lo às autoridades dos respetivos países - na Croácia esse formulário é, para já, voluntário.

No caso da Grécia, há testes de rastreio aleatórios à chegada ao aeroporto e na Galiza, Espanha, a partir de 29 de julho, os turistas do Luxemburgo têm de fazer um registo em que fornecem os seus contactos.

Livre circulação

Portugal (continental) é um dos poucos países que não impõe qualquer restrição ou condição para quem viaje do Luxemburgo, assim como Malta.



Também na Suécia é permitida a entrada de viajantes oriundos do Grão-Ducado, sem restrições.



Em França e nos Países Baixos, o Luxemburgo não consta atualmente de nenhuma lista com restrições ou condicionantes especiais.



Recorde-se os regulamentos de cada país podem mudar muito rapidamente, pelo que é aconselhável verificar nos sites oficiais e junto das autoridades de cada país as normas em vigor - e também as exceções - antes de iniciar a sua viagem.



