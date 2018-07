Férias coletivas arrancam esta sexta-feira

As férias coletivas no setor da construção civil arrancam esta sexta-feira, dia 27, e milhares de portugueses preparam-se para as merecidas férias, rumo a Portugal.

As férias já começaram nalguns setores, noutros é a partir de hoje.

Como a maioria dos empregados neste setor são portugueses, a pausa dá origem a um fenómeno de migração maciça para Portugal. Com os preços das passagens de avião mais altos nesta época de verão, o recurso aos autocarros continua a ser ainda uma alternativa para muitos portugueses.



Apesar de o tempo de viagem rondar as 30 horas, pagar entre 50 a 150 euros ainda vale a pena para quem tem como destino Lisboa, Porto, Coimbra ou outras localidades, sobretudo da região Norte e Centro.



As férias coletivas dos trabalhadores da construção têm lugar entre 27 de julho e 19 de agosto, e são normalmente altura escolhida para as férias do resto da família e de trabalhadores de outros setores.

Já as férias coletivas para os instaladores sanitários, de aquecimento, climatização e refrigeração vão ter lugar entre 6 a 24 de agosto.