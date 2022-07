Com o início da época de férias a polícia do Luxemburgo divulga conselhos para chegar sem sustos ao seu destino

Segurança rodoviária

Férias. As 5 regras para uma viagem segura na estrada

Nunca é demais relembrar as regras para uma condução segura nas estradas, e em início do período de férias de verão, com a partida de muitos imigrantes para o seu país natal. os conselhos tornam-se ainda mais úteis.



Sobretudo, como no caso dos portugueses, porque a viagem do Luxemburgo à terra de origem é longa. Aqui ficam os conselhos da Polícia do Luxemburgo.

Antes da viagem

Deve verificar cuidadosamente o estado do seu automóvel, os faróis, pneus e travões, bem como os níveis de óleo do motor e líquido do parabrisas e vidros traseiros. Garanta que tudo está a funcionar a 100%.

A bagagem

Deve colocar tudo no seu automóvel na véspera do dia da viagem. Coloque as malas bem acomodadas no porta-bagagens. Não leve volumes no banco traseiro para garantir que terá uma boa visão sob todos os ângulos na condução.

O automóvel

Mesmo indo de férias, não exceda o peso máximo autorizado para o seu veículo. Num automóvel carregado a distância de travagem tem de ser superior. Além disso, não se esqueça de verificar a pressão dos pneus antes da partida.

A viagem

Estude antecipadamente o trajeto que deseja fazer. Não planeie o percurso à última hora, planeando também os caminhos alternativos, Se houver necessidade já sabe por onde ir.

Leve sempre consigo garrafas de água, garantindo que se pode hidratar em caso de um engarrafamento, ou longas filas na estrada.

Escute regularmente as estações de rádio regionais para conhecer o tráfego nas estradas por onde vai seguir.

Paragens no percurso

Não faça a viagem toda sem paragens, nem pausas. Sobretudo quando as distâncias são longas. Nestes casos, opte por pernoitar pelo caminho, garantindo que descansa as horas necessárias até retomar o volante e realizar o trajeto que falta. Se se sentir fatigado, pare o automóvel e repouse um pouco. E durante o percurso faça várias pausas.

E, já sabe, nunca consuma bebidas alcoólicas antes de iniciar a viagem e durante todo o percurso. Não arrisque a sua segurança, a dos seus familiares e dos outros condutores. Mais informações consulte o site da polícia do Luxemburgo.

