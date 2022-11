No Luxemburgo, embora existam alguns números sobre homicídios conjugais, nenhuma estatística mais refinada permite que o fenómeno seja quantificado com maior precisão.

Femicídio, o crime que continua a ser ignorado no Luxemburgo

No Luxemburgo, embora existam alguns números sobre homicídios conjugais, nenhuma estatística mais precisa permite que o femicídio seja analisado ao pormenor.

No entanto, o Grão-Ducado não está livre do fenómeno e prova disso são os crimes relatados em outubro, com destaque para a morte de uma mulher com um martelo ou a descoberta do corpo decapitado e desmembrado de Diana Santos, que continua a ser investigado.

No entanto, o Ministério da Igualdade entre Mulheres e Homens (MEGA) diz que há um "inventário detalhado e indispensável" das autoridades estatais no domínio da violência doméstica. É verdade que existem alguns números, por exemplo, seis tentativas de homicídios foram registadas em 2021.

De acordo com o último relatório da polícia do Grão-Ducado, 917 apelos à violência doméstica foram também registados no ano passado. A maioria das vítimas eram mulheres (60,69%). No entanto, não houve qualquer menção a femicídio.

O termo nunca é usado e as associações de apoio lamentam esta ausência. "Seria necessário um refinamento dos dados no que concerne à relação entre as vítimas e os perpetradores", advoga Anik Raskin, presidente do Conselho Nacional das Mulheres do Luxemburgo (CNFL). Porque o fenómeno não é apenas "uma questão de números, é também uma questão de palavras".

Oito anos para agir

Em 2014, um relatório da Comissão dos Direitos da Mulher do Parlamento Europeu exortou os Estados-membros a "qualificar legalmente como femicídio qualquer assassinato de mulheres com base no género". O objetivo era "desenvolver um quadro legal para erradicar este fenómeno".

Quantas mais mulheres têm de morrer? Para que as autoridades públicas façam alguma coisa para acabar com este flagelo do feminicídio, quantas mais mulheres terão de morrer?

Oito anos mais tarde, este apelo não foi ouvido no Luxemburgo. A razão? A sua futilidade, diz o Governo, que rejeita a ideia. "A introdução de um delito de femicídio não teria alcance jurídico, particularmente no que diz respeito à sentença", argumentam conjuntamente o MEGA e o Ministério da Justiça. Atualmente, "os crimes de homicídio e assassinato, com premeditação, são puníveis com a pena máxima de prisão perpétua, independentemente do sexo da vítima", justificam.

No entanto, um projeto de lei prevê uma "circunstância agravante", disse o porta-voz do MEGA. Isto permitirá uma punição mais severa dos "crimes e delitos cometidos devido a um motivo baseado na discriminação". Isto é..."por causa do sexo". Mas também aqui, a noção de femicídio é silenciada.

Então, quanto tempo mais vai demorar até que o termo seja inscrito no código penal luxemburguês?

Já se levantam algumas vozes nesta direção. O partido da oposição Dei Lénk apela à criação deste quadro legal. Para o partido, não nomear estes atos de violência resulta numa "enorme dificuldade em compreender, prevenir e punir estes atos". A esquerda apela assim ao governo para que reaja. "Sem medidas concretas e penais, continuaremos a recorrer a soluções caso a caso".

Pela Europa

Na Bélgica, um projeto de lei votado na sexta-feira passada valida a contagem de femicídios, tendo em conta que morre uma mulher a cada "sete a dez" dias nas mãos de parceiros ou ex-parceiros. Em França, é registada uma morte de dois em dois dias. A Alemanha tem uma das mais altas taxas de homicídios conjugais da Europa.

Femici...quê? A Organização Mundial de Saúde (OMS) define o femicídio como "a morte deliberada de uma mulher, simplesmente porque ela é uma mulher". Enquanto o termo aparece no código penal em Espanha, Itália e numa dúzia de países latino-americanos, não existe no Grão-Ducado.

(Este artigo foi originalmente publicado no Virgule e adaptado para o Contacto por Ana Patrícia Cardoso.)

