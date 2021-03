O antigo vice-primeiro-ministro Félix Braz surgiu na edição do Relais pour la Vie (Estafeta pela Vida, em português), este sábado.

Félix Braz regressa no "Relais pour la Vie"

Ech sinn frou dass ech haut mat #BacktoSport an dem #RehazenterLU konnt beim Relais pour la Vie dobäi sinn😊@FondationCancer pic.twitter.com/hzBIriliTx — Felix Braz (@felix_braz) March 27, 2021

O antigo vice-primeiro-ministro, Félix Braz, que sofreu um ataque cardíaco em Agosto de 2019, reapareceu na edição do "Relais pour la Vie" este sábado.

"De volta ao desporto", escreveu o luso-descendente no Twitter.

Félix Braz Tinha mantido um perfil discreto desde a sua primeira aparição pública em Julho de 2020, um ano após o seu ataque cardíaco.

O ambientalista publicou uma foto no Twitter onde mostra estar pronto para começar um treino num triciclo em recuperação, e outra em pleno andamento. "Estou feliz por voltar ao desporto, juntando-me ao Relais pour le Vie no Rehazenter", escreveu ele. O antigo ministro da Justiça manifestou-se empenhado em participar na corrida em apoio das pessoas afectadas pelo cancro.

Vítima de um ataque cardíaco a 22 de Agosto de 2019, quando estava de férias na Bélgica, Félix Braz foi admitido nos cuidados intensivos em estado grave. Depois do incidente permaneceu no hospital durante oito meses e teve de interromper a sua carreira política, com Sam Tanson a suceder-lhe como ministra da Justiça e François Bausch a substituí-lo como vice-primeiro-ministro.

O Partido Verde teve a excelente surpresa de o ver reaparecer em vídeo na convenção nacional em Agosto passado. "Estou de novo em casa. Félix está de volta!" afirmou na altura.

