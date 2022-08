Felicidade. O segredo para chegar ao grande ideal humano

Ser feliz pode dar trabalho mas não é impossível. Vários especialistas explicam ao Contacto do que pode ser feita a felicidade e como alcançá-la.

O aluno que teve a melhor nota de acesso à universidade este ano, em Madrid, causou surpresa em Espanha quando decidiu escolher o curso de Filologia Clássica, baseando-se num princípio simples mas, aparentemente, raro. "Prefiro a felicidade ao sucesso garantido", assumia sem pudor o jovem Gabriel Plaza, numa entrevista à Cadena Ser em junho. A resposta rápida e certeira não veio, contudo, sem tentativa e erro. Antes tinha tentado os Estudos Sociais, "por causa das oportunidades" de trabalho, acabando por desistir "porque não estava feliz", acrescentaria ao mesmo órgão espanhol. Com o objetivo entretanto definido e o ponteiro apontado então para a Filologia Clássica, ainda que incompreendido por muitos, correu por gosto e não se cansou. Por isso, o esforço que fez para obter a melhor classificação não foi por necessidade. "Não precisava de uma nota muito alta para entrar, fi-lo por pura satisfação".

Se é verdade que a felicidade é um objetivo que ninguém recusa, chegar até ela nem sempre é fácil, sobretudo se isso implicar abdicar de outros pressupostos que devem nortear a vida, como o êxito ou a perfeição, ou se simplesmente não se conseguir definir a meta a onde se quer chegar.

É essa a dificuldade que o reumatologista português, José António Pereira da Silva, vê nos seus doentes de fibromialgia com os quais usa a felicidade como terapêutica. O médico e professor da Universidade de Coimbra é diretor científico do instituto virtual Myfibromyalgia, no qual um grupo multidisciplinar de profissionais, incluindo psicólogos, assume esta abordagem pouco convencional, que recorre à felicidade como forma de cura de uma condição de saúde mal compreendida.

"Reconheci nestas pessoas, que têm uma doença muito difícil de entender, porque não há nenhuns sinais, não há nada alterado nas análises, apesar de haver muito sofrimento, um perfil psicológico bastante típico: são pessoas muito exigentes, sobretudo consigo próprias, muito empenhadas em fazer as coisas e em ter tudo muito controlado. Tendem a ser perfecionistas e genericamente insatisfeitas", explica o reumatologista ao Contacto.

Quando a vida não corre de feição e esses traços se reforçam, todos os sintomas da fibromialgia se agravam, refere José António Pereira da Silva. Partindo da perceção dessa inter-relação dedicou-se à investigação e concluiu que aquela maneira de estar na vida e de a sentir "é um dos principais fatores de manutenção da fibromialgia e poderá mesmo ser a sua causa no início". Foi por isso que se dedicou a trabalhar na diminuição dos sentimentos de "angústia, ansiedade e perceção de ameaça" nos seus doentes. "Livrando-nos disso estamos a construir felicidade."

Com ou sem intuito terapêutico, ser feliz é um desígnio comum a todos os mortais. A questão está em saber se se é feliz - e feliz o suficiente - ou o que se pode fazer para o ser. Muitas vezes é preciso construir a felicidade.

"Há quem tenha a sorte de ser feliz sem ter de se esforçar", refere Pereira da Silva antes de distinguir aqueles que o são de forma natural e os que têm de se esforçar mais. "Costumo dizer que há duas maneiras de ser feliz. Uma delas é ter sorte no dia da distribuição de cérebros; ter um cérebro tranquilo, voltado para a alegria, para a simplicidade, capaz de saborear o que há de bom na vida e diminuir aquilo que há de mau". Para os que não tiveram essa "sorte", a alternativa "é ter um plano, trabalhar por isso". Neste caso, sublinha o médico, é preciso definir o que significa a felicidade para cada um. "A primeira condição essencial para se chegar a qualquer lado é saber que lado é esse".

Depois, somam-se mais perguntas. "O que me faria feliz? O que me falta? O que me impede? Quais são os obstáculos que me estão a impedir de lá chegar? Descobertas as respostas há que "decidir com muita clareza se realmente querem ser felizes".

O primeiro travão pode ser a dificuldade em aceitar que não há perfeição absoluta. É preciso empenho e determinação para não desistir de procurar esse pote dourado atrás do arco-íris que é o ser-se feliz. Uma das aprendizagens é "olhar para a vida de outra maneira e fazer um percurso de transformação pessoal", exemplifica o especialista. Esse percurso passa por tentar corrigir os fatores que afastam da felicidade e dedicar mais tempo às coisas que nos aproximam dela. Ensinar o cérebro a olhar o copo meio cheio, em vez do copo meio vazio, é um dos segredos. "Prestar mais atenção às coisas boas que nos acontecem e menos às coisas más", enaltecer os aspetos da vida que estão bem e "alegrarmo-nos com eles, em vez de nos entristecermos com o pouco que está mal", assim como valorizar mais a bondade nas relações com os outros e não tanto "a palavra ocasional que pode cair mal". "É possível aprender, treinar isso e descobrir coisas que nos fazem felizes", diz Pereira da Silva que lembra que há ramos da Psicologia dedicados a ajudar as pessoas a construir felicidade, com exercícios práticos para chegar a esse objetivo.

A psicóloga Isa Silvestre explica que algumas atividades, como o exercício físico, passear na natureza, o contacto físico ou atitudes como relembrar vitórias e manifestar gratidão permitem elevar os níveis de bem-estar e são responsáveis pela produção das chamadas hormonas da felicidade. "Para sermos felizes precisamos estabelecer objetivos e viver a vida com entusiasmo", defende a psicóloga. Por isso, como refere o reumatologista Pereira da Silva, "a reflexão de perceber quem somos, o que nos afasta de sermos felizes e da harmonia e paz de espírito é um passo essencial".

Também a Filosofia tem feito essa mesma reflexão ao longo dos séculos. O conceito de felicidade, ainda que com expressões e significados atribuídos tão diversos quanto as diferentes correntes filosóficas que o abordaram, foi e continua a ser um importante objeto de estudo dessa área do saber. "A questão da felicidade está no coração da Filosofia porque desde os primórdios, os filósofos tentaram responder uma pergunta fundamental: o que é a vida boa? Qual é a vida que vale a pena ser vivida?", lembra Margot Cardoso.

A jornalista e filósofa brasileira, que lançou em Portugal o livro 'A Filosofia Resolve' (Oficina do Livro), lembra que "Sócrates, Platão e Aristóteles não conheciam a palavra felicidade", mas já havia um interesse em compreender o que contentava o ser humano. "Nos primórdios da filosofia, a busca pelo estado de plenitude e satisfação com a vida chama-se eudaimonia (eu= bom; daimonia= gênio). Isto é, o estado de ser habitado por um demónio/génio bom", explica ao Contacto, considerando que o conceito de felicidade "é muito moderno e quase intuitivo".

Nos tempos atuais, a expressão "vida boa" pode ser mais facilmente traduzida por bem-estar. O padrão de vida material que indivíduos e sociedades tentam criar é entendido como uma forma de proporcionar felicidade ou, pelo menos, escolhas que a facilitem. O sociólogo Ruut Veenhoven, pioneiro na investigação científica do conceito como indicador que avalia o progresso dos países, considera que, tal como a saúde, a felicidade depende tanto dos genes como do ambiente e do comportamento. Por isso, as sociedades e a forma como estão organizadas e investem no bem-estar dos cidadãos têm um impacto considerável. "No que respeita às variantes ambientais, a felicidade depende muito do tipo de sociedade em que se vive, sendo a felicidade média 8,2 na Dinamarca e apenas 3,8 na Tanzânia", exemplifica o especialista holandês, criador do World Database of Happiness (WDH), que, entre outros itens, avalia o nível de felicidades nos países, e participante na conferência “Well-being 2022”, decorrida no início de junho no Luxemburgo, com organização do Statec. Segundo o mais recente WDH, o Grão-Ducado posiciona-se no 18º. lugar, com 7.6 pontos, num ranking liderado pela Dinamarca (8.2 pontos) - no mais recente World Hapinness Report o país é o 6º. mais feliz e no barómetro de 'Satisfação Global com a Vida" do Eurostat é o terceiro, com 7.6 pontos em 10.

Apesar de a felicidade ter uma dimensão subjetiva e individual, os Estados devem encará-la como um fator de desenvolvimento social no qual devem apostar. "Há de facto uma diferença nos cuidados profissionais organizados, os cuidados de saúde são mais desenvolvidos do que os cuidados de felicidade, mas isso não é porque a felicidade seja demasiado individual para ser apoiada por medidas de cuidados coletivos", refere o sociólogo ao Contacto.

Na realidade, não é novidade que o acesso à felicidade seja já, pelo menos em parte, um bem transacionável como outros. Faltará, na maioria dos países, apoiá-lo como um serviço semelhante a outros. "Embora de menor dimensão e menos bem financiado, existe um comércio de 'cuidados da felicidade' para indivíduos compostos por psicólogos, life coaches e assistentes sociais. Isto tem um efeito na felicidade. Quanto mais psicólogos per capita houver num país, mais felizes são os seus habitantes", nota o investigador holandês.

Ruut Veenhoven admite que é difícil dizer qual o mínimo de condições que um país deve oferecer aos seus cidadãos ou quais as intervenções políticas mais necessárias para que eles possam ser mais felizes, "uma vez que há muitos 'mínimos' envolvidos, não só para questões materiais como ter acesso a água potável e alimentos não poluídos, mas também para elementos culturais como as normas sociais".



Mesmo sendo o World Database of Happiness (a par de outros rankings para medir o bem-estar e a felicidade) uma referência cada vez mais seguida, ele não tem sido um instrumento suficientemente usado pelas políticas públicas para tornar os seus cidadãos mais felizes, porque, diz o sociólogo, os governos priorizam os "problemas sociais de curto prazo" e "os ganhos em felicidade só se manifestam a longo prazo", sendo, por isso, difícil atribuí-los, "na sua maioria, a políticas específicas".

No caso do Luxemburgo, o index de bem-estar de 2021, apresentado pelo Statec na conferência de junho, conclui que o país, apesar dos seus bons indicadores socioeconómicos, não tira o "máximo proveito" da sua riqueza para a transformar em bem-estar que seja sentido pelos seus cidadãos. "Dado o nível de recursos, o país deve ser capaz de alcançar um nível de bem-estar subjetivo mais elevado do que o atual", afirma ao Contacto o diretor do instituto de estatísticas, Serge Allegrezza.

Segundo o responsável do Statec, é cedo para dizer qual o motivo para os residentes luxemburgueses obterem menos bem-estar subjetivo do que outros, tendo em conta os seus indicadores. "As principais correlações na eficiência do bem-estar são o PIB per capita, o apoio social e a esperança de vida saudável. Considerando que o Luxemburgo é um país rico, os seus residentes poderiam de forma plausível beneficiar de uma melhoria das condições de saúde e da manutenção das relações sociais”, ilustra, ressalvando que esta é “uma conclusão preliminar, uma vez que outros fatores poderão atuar, incluindo o materialismo, o otimismo e a educação".

O bem-estar pode trazer felicidade e às vezes os dois confundem-se mas não são necessariamente o mesmo. "O termo 'bem-estar' denota que se vive uma boa vida e é sinónimo de 'qualidade de vida'. Na filosofia clássica o termo ‘felicidade’ era também utilizado neste sentido, mas na investigação científica social contemporânea a palavra é utilizada para ‘satisfação de vida subjetiva’", explica Ruut Veenhoven.

Isa Silvestre lembra que a azáfama do quotidiano, o stress, a ansiedade e os pensamentos negativos "formam barreiras emocionais" que podem impedir de desfrutar da felicidade diária, já que experienciá-la envolve várias emoções positivas individuais que, segundo a psicóloga, se traduzem em alegria, entusiasmo, mais energia e autoconfiança, esperança no futuro e autoestima.

"Ser feliz é uma forma de amor, de gratidão pelo que somos e pelo que alcançamos, os objetivos pessoais", refere a psicóloga, lembrando que "a felicidade pode estar em pequenos gestos, como receber um sorriso ou um carinho de alguém que nos é querido".

Na relação entre os fatores exteriores e sociais e os individuais, o sociólogo holandês nota a importância das sociedades que oferecem escolhas aos cidadãos para que estes possam definir o seu percurso de felicidade, ainda que na multiplicidade de opções possa haver também o risco de paralisar.

"Há de facto um custo na escolha. Requer energia e competência, saber quais são as opções e o que se precisa. No entanto, a escolha acrescenta à mudança a possibilidade de se vir a viver uma vida que se adapta à pessoa, em particular a escolha sobre coisas importantes como o parceiro e a profissão."

A psicóloga portuguesa, autora do livro ‘Gerir 1 Ano de Stress’ (Chá das Cinco), acrescenta que o próprio processo de tomada de decisão das pessoas é complexo. "É um processo cognitivo e emocional. Quando estamos perante uma fase da vida em que temos elevados níveis de responsabilidade e, quando estamos constantemente a tomar decisões durante o dia, o nosso cérebro fica exausto”.

Face a várias possibilidades, é frequente a opção recair em modelos de felicidade alheios que podem gerar frustração e infelicidade. O sociólogo concorda que numa primeira instância seguimos modelos padrão, como ter uma família. "Contudo, podemos reorientar-nos para 'estilos de vida alternativos' devido à informação nos meios de comunicação e à experimentação durante a 'juventude alargada' que as sociedades modernas proporcionam. Muitas escolhas podem ser alteradas quando parecem não encaixar.”

Uma falsa aliada da felicidade pode ser a chamada "positividade tóxica". Para Isa Silvestre, a positividade é boa mas não deve excluir as emoções negativas, também necessárias à saúde mental. "Ser feliz sempre é uma missão impossível. Esquecemos que todos os sentimentos são válidos e nos tornam verdadeiros, reais e humanos.” A psicóloga acrescenta que “a positividade é tóxica quando tem um impacto psicológico negativo em nós próprios, incluindo o facto de não sermos autênticos, de não assimilarmos genuinamente os sentimentos", detalha, defendendo a importância de promover a ligação aos sentimentos e às emoções e de evitar comparar experiências.

Apesar de a felicidade média ter subido na maioria das nações nos últimos 50 anos, mas descido ligeiramente com pandemia da covid-19 - em cerca de 5%, por causa dos confinamentos, segundo Ruut Veenhoven -, as noções de felicidade ou satisfação com a vida têm, de acordo com a análise do sociólogo, permanecido as mesmas. E nem as conjunturas adversas as quebram totalmente. "Podemos viver com algumas privações e incertezas, mas a raça humana não evoluiu no Paraíso”, ilustra.

Ainda assim, depois de dois anos de restrições sanitárias e com o atual conflito na Ucrânia, é preciso "resgatar os sentimentos de segurança, confiança e de esperança", considera Isa Silvestre. "Aceitar que não podemos, e não devemos, controlar tudo" e sobretudo, é necessário mais amor e verbalizá-lo àqueles que nos rodeiam e "alimentar o que temos por nós próprios, através de autocuidados diários", salienta.

A busca pela felicidade é incessante e não há um segredo para a alcançar que se adapte a todos, como lembra o sociólogo. "A leitura de livros 'Como Ser Feliz' não dará a resposta, mas dará uma melhor visão das opções, tal como os guias de viagem nos ajudam nas férias.”

A Filosofia também pode contribuir, já que a discussão sobre a felicidade e o que é ser feliz "nunca terá fim, porque está na essência complexa do que é o ser humano", como diz Margot Cardoso. Citando Freud, a filósofa lembra que o que nos move é a procura do prazer e a fuga da dor e que a busca fundamental do homem é ser e permanecer feliz. Além disso, há a dificuldade em identificarmos a felicidade - "para Schopenhauer, deveríamos considerar felicidade tudo aquilo que não causa dor e sofrimento", exemplifica.

Mesmo assim, acredita que a Filosofia pode dar muitas resposta, dado que "tem um arsenal enorme sobre os caminhos para a felicidade". "Os estóicos ajudam-nos a administrar o pêndulo que oscila entre a busca do prazer e a fuga da dor. Os epicuristas ensinam-nos a identificar e valorizar as fontes de felicidade simples e acessíveis”, aponta.

Independentemente da corrente de pensamento, Margot Cardoso recorda que “a filosofia promove a lucidez, uma espécie de filtro iluminador de todos os potenciais caminhos que levam a satisfação com a vida, a vida que vale a pena”.

