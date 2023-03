Houve 15 empresas no local a recrutar para vários cargos.

ADEM

Feira de emprego de venda a retalho recebeu 450 candidatos

Henrique DE BURGO Houve 15 empresas no local a recrutar para vários cargos.

Cerca de 450 candidatos participaram na feira de emprego sobre o setor da venda a retalho, organizada pela Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM) e pela Confederação do Comércio do Luxemburgo.



Um total de 15 empresas estiveram no local a recrutar candidatos inscritos na ADEM para ocupar vagas como gerentes de loja, vendedores, técnicos, profissionais do setor alimentar, moda, beleza, entre outros.

A ADEM tem apostado ultimamente em feiras de emprego setoriais, como a organizada no final de fevereiro, juntando mais de mil candidatos do setor horeca.

Depois do setor de vendas a retalho, outras feiras estão previstas para breve.

