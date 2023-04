Evento decorre até quarta-feira e permite aos estudantes estar a par das várias ofertas de ensino e saídas profissionais.

Feira da Educação arranca esta segunda-feira na LuxExpo

Ana TOMÁS A YEP-Schoulfoire, que se realiza pela segunda vez no Luxemburgo, promove as diferentes opções de ensino no país e respetivas saídas profissionais e permite aos jovens testarem as suas vocações e aptidões educativas.

A segunda edição da YEP-Schoulfoire (Feira da Educação) arranca esta segunda-feira na LuxExpo-The Box, com várias ofertas de ensino e saídas profissionais para mostrar até ao próximo dia 26.

O objetivo é fornecer às famílias e aos alunos de vários ciclos as diferentes opções existentes no Luxemburgo para a continuação dos estudos e orientar as suas escolhas vocacionais.

No horário escolar, a feira está disponível para a visita de turmas do ensino básico e alunos matriculados em escolas secundárias.

Esta segunda-feira, até às 16h30, no âmbito do Léierplazendag os jovens têm igualmente a oportunidade de conhecer empresas e candidatar-se a um estágio no país ou transfronteiriço, sendo possível fazer uma marcação no local com uma ou mais empresas.

Na terça-feira, famílias, profissionais da área da educação e outros interessados também terão a possibilidade de procurar diretamente os responsáveis da Maison de l'Orientation e do Ministério da Educação para obter aconselhamento.

Serão igualmente realizados workshops familiares ao longo deste dia. Pais e filhos poderão participar em ateliers educativos, adequados a todas as idades e sem necessidade de inscrição, e noutras atividades familiares. Há também atividades dirigidas ao pessoal docente, como cursos de formação relacionados com a digitalização.

Na Feira da Educação estão representadas 44 escolas secundárias, públicas e privadas, agrupadas por região, que aplicam o programa oficial do Ministério da Educação e junto das quais o público pode pedir informações, bem como consultar os respetivos perfis.

Além disso, as escolas secundárias oferecem apresentações ao longo dos três dias para os grupos escolares que visitam a feira acompanhados dos professores.



Há ainda um balcão único no stand do Ministério onde os visitantes da feira podem tirar dúvidas e consultar informações sobre o sistema educativo.

Um desafio robótico, uma apresentação de micro- empresas, a entrega dos prémios do concurso literário Kanner - a Jugendliteraturpräis, oficinas e ateliers criativos e temáticos e vários espetáculos são outras das iniciativas que decorrem ao longo dos três dias do evento.

A entrada na Feira da Educação, cuja primeira edição recebeu mais de 10 mil visitantes, é gratuita e o programa completo pode ser consultado em detalhe no site oficial.

