Três sindicatos do setor da educação não concordam com o projeto de lei 7662 que dá a possibilidade dos postos de direção nas escolas serem ocupados por pessoas do setor privado.

Féduse, ADIL e CGFP contra liberalização nos postos de direção das escolas

Susy MARTINS O sindicato dos professores (Féduse), o sindicato dos diretores dos liceus, (ADIL), e a Confederação-Geral da Função Pública (CGFP) não concordam com o projeto de lei 7662 que dá a possibilidade dos postos de direção nas escolas serem ocupados por pessoas do setor privado.

O projeto de lei 7662 deve ser adotado na quarta-feira no Parlamento. Os sindicatos demonstraram o seu descontentamento numa carta aberta dirigida aos deputados.

O projeto de lei dará a possibilidade de os postos de direção nas escolas serem ocupados por pessoas do setor privado, que não dispõem da carreira superior de funcionário do Estado. Um critério que até agora era indispensável para poder ocupar essa função.

Um outro problema apontado pelos três sindicatos é o de que os postos de diretor e de diretor-adjunto possam ser preenchidos por pessoas que não têm experiência no setor do ensino. Os candidatos deixam também de ser obrigados a falar as línguas exigidas no setor da função pública (luxemburguês, alemão e francês).

No entender dos sindicatos, o projeto vai degradar a situação nas escolas, alertando para a privatização no setor do ensino, reivindicando mesmo que não vá a votos no Parlamento esta quarta-feira.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.